Kang In Lee (19 de febrero de 2001, Incheon) llegó al Mallorca con la carta de libertad bajo el brazo. La mala gestión del Valencia le obligó salir y el club bermellón aprovechó el momento y se hizo con sus servicios. Aterrizó en la isla con la vitola de joven promesa y con el cartel de convertirse en el jugador franquicia de la entidad. Después de un año de adaptación y con más grises que claros, el coreano quiere asentarse en el equipo que dirige Javier Aguirre. Sin ganarse la titularidad en toda la temporada, a pesar de un buen comienzo, su rendimiento quedó mermado tras la expulsión ante su ex equipo. Algún caño sin sentido, una bicicleta efímera y poca trascendencia en los metros finales fue el resumen de un jugador del que se esperaba más.

A pesar del mal final de temporada, Kang In Lee ha cogido las riendas del ataque durante esta pretemporada. Sin casar con el estilo que propone Javier Aguirre, se ha erigido como la nota rebelde de una plantilla muy hermética y seria. Durante sus minutos sobre el terreno de juego ha dotado de desequilibrio, alegría y verticalidad a la parcela ofensiva.

Durante esta pretemporada, Javier Aguirre le ha usado de segunda punta acompañando al delantero. Ante el Nápoles, junto a Vedat Muriqi en punta, fue capaz de desarbolar la defensa partenopea. Cerca del nueve, el joven jugador coreano se mueve como pez en el agua. Con capacidad para venir a recibir y luego girarse, es capaz de romper líneas con facilidad. Además, parece haber perdido el afán de hacer frivolidades en zonas comprometidas del campo y usar esos recursos para generarse ventaja. Con la ausencia de Kubo en el equipo, se ha quedado como el único jugador de este perfil y Aguirre se ve en la obligación de salirse de la hoja de ruta y tirar de él para dibujar algo diferente en su esbozo.

Durante estas semanas de preparación ha demostrado predisposición para que este año sea el suyo. Sin embargo, la competición no tiene nada que ver con lo visto hasta ahora y su gran pero es la falta de regularidad a lo largo del año. Con simples destellos no podrá mantener la titularidad y en año de Mundial le puede costar la presencia en la gran cita de Catar en noviembre. A priori, parece ser que será el compañero de baile de Muriqi en la jornada inaugural en San Mamés ante el Athletic Club. A falta de que llegue un refuerzo más en la zona de ataque, el surcoreano se postula como la pieza principal para aportar algo diferente al esquema del preparador mexicano. En sus botas estará cumplir con las expectativas que hay en torno a su figura. Después de un año de aclimatación al equipo, Kang In Lee quiere dar el paso al frente para ser importante.