El Cádiz está extendiendo todos sus tentáculos en las redes sociales para provocar una corriente a su favor que pueda allanar el camino de la supervivencia en Primera División. El club andaluz, que durante la semana está proclamando a los cuatro vientos un pacto de amistad con el Deportivo Alavés –su rival del próximo domingo– fue ayer un paso más lejos. El club andaluz, a través de sus redes sociales, ha recurrido a la figura del fallecido Michael Robinson, ex consejero de la entidad andaluza y ex jugador de Osasuna –el rival del Mallorca en el capítulo decisivo del campeonato– para alentar a los navarros en vistas a superar al equipo de Javier Aguirre y dar vida a los del Nuevo Mirandilla. en su cuenta oficial de twitter. «Todos a una, Cádiz y Osasuna», reza el tuit que ha subido a sus redes el conjunto gaditano, en el que se emite un vídeo del hijo de Robinson, Liam, quien envía «muchísimo cariño y suerte» al conjunto amarillo y recuerda a la par que «la Liga no es igual si no está el Cádiz».

«Estoy convencido que mi padre estará cubriendo El Partidazo de Movistar este domingo en Mendizorroza y animando a sus dos equipos», comentaba su hijo en un emotivo vídeo lanzado a través de las redes sociales del club cadista. Este mensaje subliminal con el que se pretende tocar la fibra del conjunto navarro para que no se deje llevar en el duelo ante el Mallorca ha tenido una respuesta inmediata por parte de la hinchada del Mallorca, que considera «fuera de lugar» según algunos comentarios apelar a un personaje ya fallecido para alentar a las masas. Pero la maquinaria cadista no acaba aquí. De hecho, existe una sugerencia por parte de un grupo de aficionados del Deportivo Alavés que pide a todos los alavesistas que vayan a asistir al encuentro que «vistan de amarillo» para que los visitantes se encuentren como si estuvieran jugando en el Nuevo Mirandilla. «Vascos y gaditanos siempre hermanos!», acaba el tuit del seguidor que ha realizado la propuesta para teñir de amarillo el estadio de Mendizorroza. 💛💪 Por Michael Robinson.



¡Todos a una, #CádizCF y @CAOsasuna! pic.twitter.com/q430cwe0C3 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 19, 2022 La imagen curiosa se produjo cuando una representación de la Peña Txistorra Amarilla se presentó en las instalaciones de Tajonar para mostrar públicamente su apoyo al equipo pamplonés en vistas al choque frente al Mallorca. Así lo hicieron patente en las redes sociales los integrantes de este grupo de animación, con una foto de una pancarta de su peña en la sesión de preparación de Osasuna. Otra imagen curiosa que deja una semana clave para los intereses de Cádiz y Mallorca, con los navarros como protagonistas indirectos del duelo por la salvación. «Porque no solo los partidos del Cádiz CF se juegan el domingo. También se juegan entre semana. Hoy tocaba visita al entrenamiento de Osasuna», escribieron en Twitter los integrantes de la peña cadista de Navarra. En este fuego cruzado, el Mallorca se mantiene al margen y pensando en lo único, que a la postre es lo que cuenta, que tiene en su mano:ganar para seguir en Primera División...