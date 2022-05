Jaume Costa: «La batalla contra Osasuna será dura»

Jaume Costa, lateral izquierdo del Mallorca, exjugador del Villarreal y Valencia, ha pronosticado este miércoles «una batalla dura ante el Osasuna» el domingo en el estadio El Sadar. El equipo del técnico mexicano Javier Aguirre depende de sí mismo para seguir un año en Primera División.

Llega al último partido del campeonato empatado a puntos (36) con el Cádiz, pero le supera en la estadística particular. Aguirre dirigió durante cuatro temporada al Osasuna, aunque Costa dijo en rueda de prensa que no esperan «ninguna ayuda» del conjunto pamplonica. «Dicen que como nuestro míster ha sido entrenador del Osasuna pueden haber ayudas. Y no habrá ninguna porque cada uno mira por su familia, sus intereses. Y nuestros intereses serán darlo todo durante los noventa minutos y el tiempo de descuento para irnos contentos de vacaciones y orgullosos de haber conseguido los objetivos», precisó Costa. El defensa mallorquinista recordó que «mucha gente» creía que el Mallorca «se iba a salvar faltando seis o cinco jornadas» para el final de Laliga.

«Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil y que íbamos a sufrir hasta el final. La Primera División es muy difícil y no espera un Osasuna muy aguerrido e intenso. Tengo conocidos allí y sé que van a ir por todas. La batalla dura y muy difícil», valoró el futbolista valenciano. Costa también se refirió al medio millar de aficionados mallorquinistas que acompañarán al equipo en la gran final de El Sadar en un desplazamiento organizado por el club balear. «Después de lo de Granada y Rayo Vallecano (el público se volcó para animar a su equipo) nuestra gente se lo merece todo. Ojalá se llenen los tres aviones, pero habiendo uno o mil, somos nosotros los que tenemos que conseguir el objetivo», remarcó Jaume Costa.