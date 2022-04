Ejercicio de autodestrucción

El Mallorca se ha empeñado en autodestruirse con partidos como el disputado ante el Elche donde ha perdido tres a cero en una de las peores funciones que se recuerdan esta temporada. Mojica al final del primer tiempo, Pedro Bigas y Kang In Lee en propia puerta sellaron una derrota que duele ante un rival directo. Aguirre salió a empatar y perdió. Así de claro. El conservadurismo del primer tiempo no pudo rectificarse en el segundo y el equipo rojillo fue a remolque de un Elche que sin hacer nada del otro mundo marcó tres goles y casi certificó la permanencia. El Mallorca fue un desastre y especialmente su portero, Sergio Rico, que no sabe salir de su área y en el Martínez Valero demostró los motivos por los cuales siempre está colgado del larguero.

En la primera parte el Mallorca renunció por completo a atacar y se limitó a defender el empate a cero con el que arrancaba el encuentro. Este tipo de planteamientos tiene mucho de moneda al aire porque por regla general sueles correr detrás del balón y eso es lo que hizo el equipo balear durante todo el primer tiempo.

Su inoperancia en ataque la equilibraba con un juego defensivo que tampoco era de cinco estrellas. Sufría sin balón porque el rival utilizaba la banda izquierda para hacer daño. Avisó precisamente por el costado izquierdo el Elche a los diez minutos. Raúl Guti no acertó a rematar un balón fantástico. Sergio Rico se estiró y tocó lo justo para desviar el balón, que ya no llegó cómodo a los pies del atacante rival. El primer susto no había tardado en aparecer.



El Mallorca seguía a lo suyo, a defender y a no encajar. A los 17 minutos Rico llevó a cabo un paradón ante un remate de cabeza de Fidel. La jugada quedó invalidada por fuera de juego, pero era un segundo aviso serio. El equipo balear llegaba tan poco al área rival que cuando lo hacía no sabía qué hacer. Jaume Costa intentó rematar desde la frontal del área y se lesionó. Gio le sustituyó. De nuevo el Elche tomaba el mando y otra vez un centro de Roco por banda derecha no fue bien rematada por Fidel. El conjunto ilicitano perdonaba y el Mallorca cruzaba los dedos para llegar al descanso sin recibir ningún gol.

Sin embargo, la lógica se impuso y de nuevo el Elche creó una acción por banda derecha y la pelota, tras varios rebotes y centros llegó a Mojica al interior del área que casi sin querer, remató a gol entre cuatro defensas y el portero y anotó el uno a cero. La alegría fue inmensa para el colombiano porque ni se creía que había logrado el gol. Uno a cero y tocaba remar en contra todo el segundo tiempo. El primer tiempo estuvo marcado por un Mallorca que defendió mal y renunció al ataque. Un desastre.

En la segunda parte Aguirre movió ficha y dejó en el banquillo a Maffeo y Dani y en su lugar entraron Kang In y Take pasando a jugar con 4 atrás y con un dibujo más ofensivo en la zona ancha del campo. El uno a cero obligaba a mover ficha. Salva y Ángel también ingresaron en el campo y el equipo rojillo pasó al dibujo de 4-3-3. Sin embargo, de poco o nada sirvió ya que el Elche anotaba el segundo. Fue en un centro de falta desde la línea de medios. El esférico llegó al borde del área pequeña y ahí Bigas remató inapelable ante la desastrosa salida de Sergio Rico. Tiene mucho mérito cómo un portero que no domina las salidas ha llegado a la élite. Dos a cero y prácticamente partido cerrado.

Todo podía empeorar y empeoró. El Mallorca se pasó la segunda parte peloteando sin orden ni concierto y Kang In Lee anotó el tercero en propia puerta. Un balón centrado de Gumbau al interior del área lo controla mal Tete Morente, Rico se lanza a la de desesperada y en lugar de coger la pelota la rechaza con los pies y el rebote es para Kang In que anota en propia puerta el tres a cero. El guiño lo puso Muriqi con un baló al larguero en el 93. Tres a cero y derrota clara. Así lapermanencia es imposible.