El canterano Marcos Fernández es la gran novedad en la primera lista de convocados de Javier Aguirre como entrenador del Mallorca. El joven futbolista del juvenil —tiene 19 años—, que esta temporada ya ha debutado con el Mallorca B en Tercera División, se desenvuelve en la posición de lateral izquierdo y ha cautivado al entrenador mexicano en estos días de trabajo en Son Bibiloni. «Hay dos o tres chicos del filial que me han sorprendido gratamente», explicaba ayer en su primera rueda de prensa incidiendo después en el propio Marcos: «Me dicen quienes le conocen que les recuerda a Ximo Navarro. No lo conocía de nada. Y otro es Leo (Román), el portero. Tiene calidad, buena planta, es un buen chaval. No lo conocía porque estaba con la selección pero al venir de la sub’21 me llamó la atención», alegaba el mexicano, que también incluyó en la expedición al central Josep Gayà y al extremo Javi Llabrés, que ya suman kilómetros con el primer equipo. Aguirre, que además de las ausencias que arrastra tiene las dudas de Ángel y Oliván y apenas ha podido trabajar con los internacionales, se ha llevado a Madrid a 25 futbolistas con los que tendrá que componer su primera alineación. Un nuevo ciclo arranca esta tarde en el Mallorca.