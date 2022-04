Pablo Ortells tiene «unas ganas tremendas» de observar los primeros beneficios del efecto Aguirre. El director de fútbol del Real Mallorca reconoce que este parón en el que se han modificado los planos del proyecto se le ha hecho tan largo como a los aficionados y confía en que la llegada del entrenador mexicano al banquillo de Son Moix suponga un puente directo hacia la permanencia. «Es una persona entrañable, que te gana y que inspira confianza. Cuando hacemos el cambio lo hacemos convencidos y porque creemos que es la persona ideal para estos nueve partidos que quedan y que nos va a ayudar a conseguir el objetivo», reconocía ayer el castellonense ante los micrófonos del programa Ser Deportivos Baleares de la Cadena Ser.

«La verdad es que estamos muy contentos», admite Ortells después de observar la primera semana de trabajo de Javier Aguirre al mando de la plantilla. «Ha encajado muy bien en estos primeros días con el grupo de jugadores, con el resto del cuerpo técnico anterior que continúa y con los empleados del club», explica el máximo responsable de la parcela deportiva del Mallorca, que contempla la posibilidad de que Aguirre continúe en Segunda en el caso de un hipotético descenso. «Sí, está contemplado», subraya Ortells. «Al hacer una apuesta de este tipo se habla de todo. También del futuro, esperamos que en Primera, pero igualmente puede ser en Segunda y ya se dejó abierta esa puerta. Si él está contento con nosotros y nosotros con él, ¿por qué no seguir caminando juntos?». Por supuesto, el sustituto de Luis García Plaza acabará la temporada «pase lo que pase».

Ortells admite que la situación en la que se encuentra el Mallorca, a un punto de la salvación desde la jornada anterior, complica la planificación del curso que viene. «Es difícil planificar cuando existe la incertidumbre de no saber si estarás en Primera o en Segunda, aunque nosotros estamos centrados en que seguiremos en la máxima categoría. Se trabaja durante todo el año para eso».

En ese sentido, uno de los mayores lunares de la planificación de esta temporada apunta a la delantera, bajo sospecha pese a que el club ha incorporado a cuatro futbolistas entre las dos ventanas. «Los delanteros que tenemos son buenos», defiende Ortells. «Pero somos el Mallorca y a lo mejor no generamos tantas ocasiones». En esa dirección, el director deportivo no pierde la fe en una de sus grandes apuestas, Matthew Hoppe; «Cuando haces una inversión en gente joven y que viene de otras ligas hay que tener paciencia. Son contratos a medio y largo plazo y esperamos que den el nivel. Ha sido el jugador por el que más propuestas hemos recibido y hemos dicho que no. Tiene que estar aquí, tiene que adaptarse, tiene que conocernos y nosotros conocerlo a él. Le vendrá bien para su futuro».