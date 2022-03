El Real Mallorca resistió 45 minutos ante el Real Madrid, pero sucumbió en el segundo tiempo donde el conjunto blanco sentenció el choque con los goles de Vinicius y dos de Benzema, uno de ellos de penalti (0-3). Los de Luis García aguantaron bien a los blancos durante el primer periodo, pero en el segundo un pequeño paso atrás en su propio campo permitió a los de Ancelotti sumar los tres puntos prácticamente sin sufrir. Al final fue demasiado Madrid para el Mallorca.

En la primera parte el partido fue un ir y venir continuo un partido bonito, de esos donde cualquier cosa podía ocurrir. El Mallorca se mostraba valiente, arriesgaba, empujaba y por momentos metía al Madrid en su campo. El equipo blanco reaccionaba de inmediato hasta que perdía la bola y de nuevo era el equipo de Luis García quien vivía en el campo rival. Con este juego intenso la primera parte pasó volando. Tras los primeros minutos de situación avisó Benzema en un disparo con mucha intención tras recibir un pase de Vinicius. Sergio Rico envió con acierto a corner. Mendy exigió su cuota de protagonismo y en la jugada posterior estrelló el balón en el lateral de la red. El Madrid tocaba y el Mallorca era más práctico, dos formas de entender el partido pero ambas aplicadas con sentido y adaptándose a cada plantilla.

Kubo desnivelaba por la izquierda y Dani volcaba el juego ofensivo del Mallorca por la derecha. No tenían como es lógico la fluidez del Madrid, pero sí exigían a la defensa y al menos obligaban al equipo blanco a tener que recular hacia su propia portería. A los diez minutos llegó hasta ese momento la oportunidad más clara del partido. Oliván, que se atrevió una y otra vez por su banda, sirvió un balón medido al corazón del área. Muriqi encontró un espacio maravilloso entre la defensa, pero el golpeo del balón no fue preciso y la pelota se marchó fuera por poco.

A partir de ahí el partido entró en ese escenario incierto donde todo podía suceder y el rendimiento de un equipo y otro se niveló. Durante un buen puñado de minutos las áreas dieron protagonismo al centro del campo. Elaboraba el Madrid, pero se perdía en la defensa rojilla, mientras que el Mallorca seguía intentado inclinar el campo a su favor. Superada la media hora Vinicius vio tarjeta tras protestar una falta de Maffeo, que sometía a Vinicius a un marcaje férreo llegando a arriesgar mucho en un acción con los tacos por delante jugándose incluso la expulsión Ahí el encuentro pareció activarse todavía más y en especial el lateral derecho del Mallorca, que sometía a Vinicius a un marcaje férreo. Suya fue también la acción de gol más clara del primer tiempo para el conjunto bermellón. A los 34 minutos se lanzó al ataque para finalizar una jugada combinada y su disparo golpeó en la cepa del poste antes de desaparecer por la línea de fondo. El Mallorca había conseguido durante el primer tiempo jugar de tú a tú al Madrid, sostener el marcador y seguir vivo para lo que restaba de partido. Teniendo en cuenta qué equipo estaba frente a él eso tenía mucho mérito.

Este magnífico ejercicio de resistencia lo prolongó el Mallorca durante todo el primer tiempo, restaba ver cómo entraría al encuentro tras el descanso. El Mallorca regresó al campo con la misma intención, la de mantener el orden en defensa y tratar de sorprender con rapidez y juego combinado cuando tocaba lanzarse hacia la portería de Courtois. El encuentro seguía equilibrado hasta que a los 54 minutos lo desniveló en el marcador Vinicius. Baba controló un balón sin mucha fe, sin saber bien qué hacer y dejó que se le acercara en exceso Fede Valverde que le robó el esférico. Con toda la ventaja a su favor sirvió a Benzema en el área y este a Vinicius, que libre de marca no tuvo piedad ante Sergio Rico. El banquillo pidió falta de Baba, pero el colegiado no quiso sabe nada. El árbitro era muy malo, sin duda lo peor del partido y perfectamente había podido pitar falta de Valverde a Baba y anular la jugada.

Las lamentaciones no sirvieron de nada. El partido se estancó y de nuevo un jugador del Mallorca se jugó la expulsión. Raíllo entró con los tacos por delante a Rodrygo, que tuvo que abandonar el campo muy dolorido. Era el minuto setenta y había que volver a conectarse al partido con urgencia y retomar la claridad en el campo rival. Pero nada de esto sucedió. El Madrid aceleró un poco y se encontró con un penalti de libro de Oliván a Vinicius. Benzema condujo hasta el área y al servir al brasileño, el lateral fue derribado. El francés lanzó y anotó el cero a dos para cerrar el encuentro. El partido ahí terminó, aunque encontró espacio para anotar otro gol, de nuevo gracias al acierto de Benzema rematando de cabeza un centro de Marcelo. El francés terminó lesionado y el Madrid con diez. El Mallorca encadena cinco derrotas seguidas, aunque esta jornada todos los resultados han acompañado. De los males, el menor. El domingo toca el Espanyol.

FÍCHA TÉCNICA

MALLORCA: Sergio Rico, Maffeo, Raíllo, Valjent, Oliván, Baba, Antonio Sánchez, Take Kubo, Dani Rodríguez, Ángel y Muriqi.

Cambios: Salva Sevilla por Antonio Sánchez (min.67); Abdón por Ángel (min.67); Amath por Dani (min.78); Kang In por Take (min.78); Grenier por Baba (min.86).

REAL MADRID: Courtois; Lucas, Nacho, Alaba, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos: Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Cambios: Modric por Valverde (min.59); Camavinga por Casemiro (min.59); Asensio por Rodrygo (min.70); Cavajal por Lucas Vázquez (min.70); Marcelo por Mendy (min.79).

Goles: 0-1, Vinicius, min.54; 0-2, Benzema de penalti, min.76: 0-3, Benzema, min.81

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Amarillas para Ángel, Raíllo, Maffeo, Valverde, Lucas Vázquez, Vinicius y el entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti.