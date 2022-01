DIRECTO | Real Mallorca - Espanyol

Tres años, dos meses y doce días después, la Copa del Rey regresa al estadio de Son Moix con una eliminatoria a partido único cargada de morbo. El Mallorca de Luis García Plaza recibe al Espanyol de Vicente Moreno para aclarar cuál de los dos continúa vivo en el torneo y accede a los cuartos de final.

El conjunto balear espera encontrar en la Copa un analgésico a sus problemas en el campeonato de liga, en el que encadena tres dolorosas derrotas frente a Granada, Barcelona y Levante. Además de las bajas ya conocidas, los bermellones no podrán contar para este partido con Pablo Maffeo ni con otros dos futbolistas de la plantilla que han dado positivo en COVID, aunque el club no ha comunicado de quién se trata. En el Espanyol, todo apunta a que el centrocampista albanés Keidi Baré y el lateral Pedrosa serán titulares en la Copa, ya que vieron la quinta amarilla contra el Elche y no podrán jugar contra el Cádiz en LaLiga.

El partido entre Mallorca y Espanyol empieza a las 16.00 horas y desde una hora antes, aproximadamente, podrá conocer aquí todos los detalles del encuentro y seguir su minuto a minuto.