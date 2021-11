Real Mallorca y Getafe se han anulado (0-0) y se han repartido los puntos en un partido trabado y sin apenas ocasiones de gol. El conjunto de Luis García Plaza se ha estrellado ante la seguridad del dispositivo defensivo de los madrileños, que han dado por bueno el empate en una segunda mitad en la que los locales no han podido y los visitantes no han querido. Sólo Abdón Prats ha podido cambiar el signo del choque con un remate en plancha en el 86 en la llegada más peligrosa de los bermellones, que han enlazado su séptimo partido sin ganar y alargan una dinámica negativa en la que sólo han logrado una victoria en los últimos tres meses de competición.

Luis García Plaza ha introducido cuatro novedades en el once que cayó el pasado lunes en Vallecas con el regreso a la titularidad de Baba tras cumplir un partido de sanción y la vuelta de Jaume Costa, Jordi Mboula y Ángel Rodríguez. El cambio de los bermellones no sólo estaba pensado para refrescar el once sino que la intención era recuperar el carácter competitivo y, sobre todo, las prestaciones sin balón que se habían convertido en una de las señas de identidad del equipo en el arranque del curso.

Dos disparos de Dani Rodríguez y Kang In Lee en apenas dos minutos han sido una declaración de intenciones de los locales, que han arrancado con mucha intensidad y dispuestos a mandar en el partido bajo la intensa lluvia que caía sobre Son Moix. El control del balón y territorial ha sido de los bermellones en el arranque del duelo, aunque el Getafe ha sabido contemporizar e ir nivelando las fuerzas a partir del cuarto de hora de juego.

El ímpetu rojillo se ha diluido y los de Sánchez Flores han comenzado a sentirse más cómodos con el guion de partido, aunque ninguno de los contendientes ha conseguido llegar con peligro. El juego ha discurrido en gran medida por la zona ancha sin demasiada verticalidad más allá de las arrancadas esporádicas de Mboula y las apariciones de Kang In Lee, que ha vuelto a mostrarse como uno de los jugadores más incisivos de los isleños.

Sólo un disparo fuera de Sandro a la media hora de juego y un cabezazo desviado de Enes Unal en el minuto 40 han dado forma al bagaje ofensivo de los azulones en un primer acto en el que han ido de menos a más y en el que los locales han hecho algo más por buscar el marco de David Soria, aunque tampoco han sido capaces de poner en aprietos a los madrileños más allá de sus dos disparos iniciales.

La reanudación ha mantenido la dinámica del final del primer tiempo, con el Getafe más activo y lanzando los primeros avisos ante un Mallorca falto de ideas para hacer tambalear la zaga visitante. Sin embargo, también se ha evaporado rápidamente el influjo azulón y las defensas se han impuesto a los ataques para dar paso a otra fase anodina del juego con mayor presencia de los mallorquinistas en la parcela rival pero sin agobiar en exceso a los visitantes.

Las faltas, los cambios y las atenciones a Arambarri han plagado el encuentro de interrupciones. Los locales han tenido más presencia en ataque mientras el Getafe parecía estar pensando en amarrar el punto que tenía en el zurrón. La terna de centrales visitantes ha anulado cualquier opción ofensiva de los mallorquinistas, que han comenzado a desquiciarse ante las pérdidas de tiempo getafenses.

Sólo un remate de Abdón Prats en plancha que se ha marchado fuera por centímetros en el minuto 86 ha podido alterar el resultado inicial en un epílogo en el que el Getafe ha procurado que se jugara poco y en el que el Mallorca no ha encontrado la fórmula para romper la igualdad en el marcador.

Real Mallorca: Manolo Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez, Mboula (Kubo, m. 66), Kang In Lee y Ángel (Abdón, m. 74).

Getafe: David Soria, Damián, Djene, Mitrovic, Cuenca, Arambarri (Florentino, m. 70), Maksimovic, Aleñá (Poveda, m. 86), Olivera, Sandro (Mata, m. 66) y Enes Unal.

Árbitros: Jaime Latre (Comité Aragonés). Ha amonestado con cartulina amarilla a los locales Mboula, Russo y Abdón.

Incidencias: 8.635 espectadores en Son Moix.