Luis García: «Debemos ser más fuertes mentalmente»

El entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, manifestó que su equipo tiene que crecer desde el punto de vista mental para poder sostener marcadores ajustados al final del encuentro. Sin embargo, el técnico dijo sentirse «orgulloso» de sus futbolistas porque están superando momentos muy difíciles por culpa de las lesiones. Sobre si se buscará sustituto a Raíllo, el técnico dijo que se esperará a conocer la operación para determinar qué pasos se van a seguir. El jugador será operado en la tarde del miércoles.

Poro otra parte el club ha recurrido al primera tarjeta de Kang in y en las próximas horas sabrá si el jugador puede estar o no ante el Sevilla. «Veo que no es tarjeta, al menos la primera, y vamos a esperar», comentó García Plaza.

Sobre lo sucedido en los últimos minutos en San Sebastián y Valencia donde el equipo ha perdido puntos, el técnico dijo. «Es una cuestión de jugar con la cabeza fría, es más de mentalidad. El día de Osasuna es más de moneda al aire. El fútbol tiene cosas inexplicables y el Valencia podía haber marcado antes y lo hace al final. Pasó y ya está. Hay que ser mentalmente fuertes, tomar decisiones correctas y a partir de ahí sabemos que somos un equipo muy joven e inexperto. Eso nos lleva a cosas muy buenas, a ir a San Sebastián y Valencia y jugar de tú a tú porque quieren demostrar que son futbolistas de Primera. El otro día había 4 debutantes en esta categoría y los otros menos Ángel, Manolo y Pablo no llevan más de dos temporadas en Primera. Pero hemos ido a San Sebastián y Valencia a por ellos. Esto lo da la juventud y que los futbolistas se muestren, pero hay otras cosas como la falta de experiencia», precisó.

«Hay que ser mucho más fuertes mentalmente y hacer lo que hay que hacer. El último gol ante el Valencia lo defendemos mal. El año pasado les radiaba los partidos a los jugadores y me escuchaban porque no había público, pero ahora no me oyen porque hay gente. Tienen que ir cogiendo esa madurez y dar el paso adelante. El Mallorca ha hecho más cosas bien que mal y cuando se hacen mal no entiendo las críticas desmedidas como las que recibió Reina», declaró el entrenador del Mallorca. «Creo que deberíamos llevar más puntos, pero el fútbol en general vive una tensión tremenda y no es tan fácil. Aquí por ejemplo hacemos un equipo de presente, pero de mucho futuro, como cuando se hizo la base de Segunda B y se prolongó hasta Primera. Y esto se hace ahora otra vez y año a año hay que ir dando ese paso y mejorar. Pero repito que el nivel de tensión que hay en el fútbol español es tremendo. ¿Cómo puede ser una final un partido a la jornada once o doce?», se preguntó.

Sobre el Sevilla, rival de este miércoles en Palma, el entrenador elogió la calidad del conjunto hispalense: «El Sevilla es la alternativa al poder, a los grandes, con un equipazo, con un entrenador que ha reivindicado lo bueno que es y está haciendo grandes cosas, es un conjunto muy completo. Lleva tres goles en contra, eso quiere decir que tiene un físico prodigioso, es una plantilla amplia y es la alternativa a luchar por el título. Siempre ha sido un grande, pero ahora es muy grande y está compitiendo de tú a tú a Barça, Madrid y Atlético. Es uno de los rivales más difíciles de la Liga y hay que hacer las cosas muy bien para ganar», declaró.

Luis García Plaza ha manifestado respecto a la operación en el tobillo izquierdo de Raíllo que una vez intervenido se valorará el tiempo de recuperación –la intervención es a las seis de la tarde- y hasta enero no se va a tomar una decisión sobre si se ficha a un sustituto. «Es uno de los centrales y de los jugadores con más jerarquía y no le hemos tenido en toda la primera vuelta. Russo está a un nivel excepcional y Sedlar también, pero hasta enero estamos justos. Esto me hace a mí ser muy optimista porque si analizamos todo lo que nos ha pasado son mil cosas, la lesión de Raíllo, la de Take y el nivel que da el equipo en una situación buena en la tabla. Es verdad que espero que nos cambie un poco la fortuna en el tema de lesiones. Espero aguantar hasta enero con los que nos quedan sanos. El equipo ha competido muy bien con situaciones difíciles para ser un recién ascendido. Primero toca que le operen, que salga bien y a partir de ahí pensaremos en el futuro», declaró.

Sobre los motivos por los que jugó lesionado ante el Betis en la primera jornada, el técnico dijo. «Yo no soy doctor, me guío por lo que dicen los médicos. Cada lesión es diferente y en ocasiones no es fácil acertar al cien por cien. Pudo jugar el primer partido porque en ese momento no tenía tanto dolor. Es complicado. Lo único que sé es que es una baja importante y por esto le doy tanta importancia a lo que hace el equipo. Con todo lo que pasa estoy orgulloso del equipo, con cosas que corregir y mejorar. Hemos tenido a Raíllo, Jaume, Russo, Sedlar, Maffeo…lesionados y por eso digo que estoy orgulloso de este grupo», declaró.

Preguntado por las últimas suplencias de Salva Sevilla, el técnico elogió al jugador andaluz. «Este año para mí Baba es imprescindible, a partir de ahí tengo dos opciones como son Galarreta y Salva y les voy eligiendo dependiendo de los partidos y del rival. El otro día si el partido es once contra once igual juega, pero contra diez no. No será ese Salva que juegue 38 partidos de Liga, pero irá participando. Tal vez no tan titular de todos los partidos, pero será importante para el equipo», precisó.