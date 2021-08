El Mallorca vuelve al ruedo. El conjunto bermellón descorchará este sábado el campeonato de Liga recibiendo en Son Moix al Real Betis (19.30 horas) y lo hará con alguna baja, como la de Jaume Costa, pero también con las uñas afiladas y todo el optimismo del mundo. Después de una campaña casi perfecta en Segunda y de una pretemporada sin apenas manchas, empieza la acción de verdad para la escuadra de Luis García Plaza, que este jueves analizaba en rueda de prensa el estreno de su equipo.

«Este año, a ilusión, no nos puede ganar nadie», argumenta el entrenador, que no cree que el Mallorca tenga que obsesionarse de salida con la meta de la permanencia. «Con uno de los presupuestos más bajos de la historia de Primera División, con el Levante, tuvimos que hacer 45 puntos para salvarnos», explicaba LGP. «Otros años se han salvado con 35, así que va a depender un poco. El equipo no se tiene que marcar el objetivo de la permanencia, sino el de intentar ganar al Betis. Y si lo hacemos, genial. Y si perdemos, a levantarse y a por el siguientes. Va a ser una temporada de rachas, pero no quiero marcarme nada. Aquí no va a haber partidos fáciles, sino partidos difíciles, muy difíciles o dificilísimos, pero en todos puedes ganar. Quiero que el equipo salga con el colmillo entre los dientes y que demostremos la personalidad del año pasado. A partir de ahí, los rivales son más complicados y te harán sufrir».

De cara a ese primer encuentro del sábado, Luis García explicaba que no podrá contar con el lateral izquierdo Jaume Costa por unas molestias que arrastra del Ciutat de Palma contra el Cagliari, pero que el resto de tocados, Raíllo, Abdón, Amath y Ángel, entrarán en la lista de convocados, aunque en principio solo será titular el central cordobés. A su vez, confirmaba que Take Kubo llega embalado tras competir hasta la semana pasada en los Juegos Olímpicos de Tokio y que Battaglia, algo más retrasado en su preparación (no ha disputado ningún partido de pretemporada), podría tener un hueco en la lista, pero es poco probable que participe. Los que también tienen la puerta abierta son los jugadores del filial Pablo Gálvez, Javi Llabrés y Gayà.

Luis García, que sigue esperando la llegada de un delantero centro que complete la plantilla, se ha negado a valorar los movimientos del mercado hasta que éste cierre sus puertas y ha definido al Betis como «un buen rival que mantiene en el bloque a jugadores importantes» del curso anterior que cuenta con un cuerpo técnico «muy experimentado». «No me molesta que no seamos favoritos o que nos metan en el grupo de los de abajo. El año pasado también ponían a otros por delante de nosotros», sentenciaba el técnico del Mallorca.