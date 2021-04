Luis García: «Nos darán una hostia en la cara si pensamos más en Primera que en Segunda»

El entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, manifestó respecto a la sanción de Amath, castigado con cinco amarillas, que para él no poder contar con el atacante fue «una sorpresa». También fue claro al pensar que si a estas alturas de temporada, todavía con ocho partidos en juego, se cometerá un error si se piensa más en Primera que en Segunda. «Si pensamos en Primera nos va a dar una hostia en toda la cara», aseguró.

Amath fue sancionado de oficio por el propio Comité de Competición días después de exhibir una camiseta con el lema #FreeSenegal tras marcar contra el Cartagena y que, lógicamente, no aparecía en el acta del aquel partido, correspondiente a la 28ª jornada. Ante el Lugo vio la quinta y por lo tanto no jugará frente al Castellón este sábado. «No contaba con esta sanción, no contaba y me enteré el miércoles después del entrenamiento, es una sorpresa. No puede jugar y ya está. Vamos con bajas al partido, se juntan con Sánchez y Lago por COVID, está con tarjetas Sedlar y Amath y también Abdón que terminó tocado en el último partido y no sé incluso si llegará a Sabadell. Tiene algo, no muy grave, pero para Castellón es imposible», desveló el técnico.

«Son cinco bajas seguras y hemos tenido dos sustos en forma de golpes, pero creo que estos jugadores van a estar. No diré quiénes son, pero hasta el miércoles tenía la duda de ir con siete bajas», manifestó el entrenador del Mallorca. «Es lo que hay y ahora toca dar importancia a los que estén. Pero lo de Amath sí fue una sorpresa y posiblemente sea el momento de otros futbolistas. Es más el momento de Murilo, Mollejo, Marc Cardona… para esto están y alguno va a jugar de estos que he dicho», desveló el entrenador del Mallorca.

Sobre la situación que envolvió la sanción de Amath por mostrar una camiseta con un lema pidiendo libertad para su país, el técnico manifestó: «Si hay sanciones deben ser económicas. Si un jugador mío hace algo mal yo no le privo de jugar, le sancionaría económicamente, pero no le privaría de entrenar o jugar. Lo más razonable es que le dejen jugar y no se lo impidan por poner un mensaje en su camiseta y por otra parte vemos que se dan en los partidos sanciones punibles que no se sancionan y no es lógico. Es lo que hay, me sorprendió porque me enteré ayer. Incluso preparé el equipo con él jugando pero ahora ya está. Lo tenemos limpio de aquí al final por acumulación de tarjetas. Como he dicho puede ser el momento de Murilo y Cardona y espero que lo aprovechen si tienen que jugar, que uno de los dos ya os digo que lo hará», manifestó Luis García.

Respecto al Castellón, rival de este sábado, el técnico se mostró muy respetuoso con el conjunto de Castalia: «Si pensamos que es un rival fácil estamos muy equivocados y de los que están abajo es de los más difíciles. Han ganado 4 partidos de estos últimos ocho y están bien. Ha mejorado mucho defensivamente y traslado las palabras de su entrenador, Juan Carlos Garrido, ahora trabajan en no recibir gol y en ir al ataque a la contra. Tenemos que dar nuestra mejor versión para poder ganar. Es un rival muy complicado y de los más difíciles que tenemos de aquí al final. Han cambiado completamente el estilo. Ahora basan su fortaleza en defender muy juntos y fuertes y en no conceder nada al rival. Estas últimas ocho jornadas solo ha encadenado dos derrotas y será un encuentro duro y complicado», indicó.

Sobre la situación del equipo, ocho puntos por encima del tercero y con el ascenso a Primera muy cerca, el técnico fue claro: «No está nada hecho, nada de nada, estamos equivocados si nos vemos en Primera. Nos queda mucho que luchar, trabajar y conseguir y hace nada conseguimos un punto de nueve. Puede ser al revés, que tú ganes y el rival no, pero hay que ir partido a partido y no pensar en ninguna otra cosa. Vamos a tener las cosas claras a y pensar en ganar al Castellón. Cuando nos salgamos de esta línea nos vamos a pegar una hostia en toda la cara pero gorda», dijo.

En relación a dos jugadores del Mallorca cedidos al Castellón como son Señé y Zlatanovic y que no jugarán ante el equipo rojillo por contrato, Luis García se mostró contundente. «No es la cláusula del miedo, es la cláusula de la sensatez. ¿Les paga el Mallorca la mitad de la ficha y tiene que jugar contra mí? Si pagas a estos futbolistas para que jueguen contra ti no es normal, eso no es miedo, es sensatez. Señé hace una buena temporada y Zlatanovic no entra tanto, pero les deseo lo mejor porque eso siempre será en beneficio de nosotros para la temporada que viene».

Sobre el nombre de posibles fichajes de cara a la próxima campaña, el entrenador manifestó que no conoce a muchos de los jugadores que salen en los medios y se mostró confiado en que estas filtraciones no salgan del propio Mallorca. «Espero que no salga nada del club. Han salido nombres de jugadores que es mentira que nos hayamos interesado por ellos. Me molestaría más que se hable de Primera que de Segunda, cometeríamos un error muy grande. Hay que ir despacio y con buena letra, y la buena letra la estamos haciendo. Es cierto que con los puntos que llevamos es muy difícil no llegar ahí, pero vamos a tener las cosas claras. Me molesta –insistió- si es algo que sale del club, que creo que no. Si hacemos caso a los rumores tendríamos 150 jugadores. En ocasiones ponen nombres y no sé ni quiénes son, tengo que mirarlo porque ni les conozco», manifestó.