Luis García, frente al matagigantes

El Real Mallorca visitará este domingo uno de los campos más peligrosos de toda la Liga. Rehabilitado tras su triunfo sobre el Leganés, el equipo de Luis García Plaza intentará cerrar ahora sus heridas fuera de casa, donde ha sufrido dos dolorosas derrotas en las últimas funciones. No lo tendrá fácil ante un Las Palmas vestido de matagigantes en su propio estadio. Ejerciendo como anfitrión, el equipo de Pepe Mel ya ha derrotado, uno tras otro, a todos los grandes candidatos al ascenso. Desde el Espanyol (1-0) al Sporting (3-2), pasando por el Almería (2-0) y el Leganés (2-1). Además, el cuadro canario también se impuso en Son Moix a finales de la primera vuelta del campeonato (0-1).

«Contra el Lugo, Las Palmas me pareció un espectáculo», recordaba este sábado Luis García en su análisis previo de la jornada. «Tienen mucha calidad y velocidad, mucha personalidad. Pepe (Mel) sabe lo que se lleva entre manos y creo que es un equipo que va a terminar bastante bien. Juega muy alegre, abierto, con transiciones rápidas… Son un muy buen conjunto en ese aspecto. En Son Moix, por ejemplo, en la primera parte nos superaron ampliamente».

Luis García Plaza no podrá contar en Las Palmas con los sancionados Antonio Raíllo y Brian Oliván, ni con el lesionado Iñigo Ruiz de Galarreta, con el que espera poder contar a partir de la semana que viene. A su vez, el técnico madrileño, que como muchos de sus colegas se muestra molesto con el hecho de que se haya intoducido una jornada intersemanal en mitad de otra de selecciones, anuncia entre tres y cinco cambios para compensar la carga de partidos de la última semana. En principio, volverá a contar con Valjent, indispuesto durante los últimos días, y con Amath, que contra el Leganés ya disfrutó de minutos. «Martin es un robot y si todo va en su línea, jugará. Y Amath era un jugador muy importante para nosotros. Está bien, perfecto, y ojalá pueda jugar y marcar, aunque me da igual quién lo haga. Faltando diez jornadas, solo preocupa el Mallorca, no las situaciones individuales. Ahora solo importa el equipo. El bloque tiene que estar por encima de todos. Si no nos mentalizamos de ellos, no lo lograremos», asegura el técnico.

Luis García sabe que tras el pinchazo del Almería en casa contra el Rayo Vallecano el Mallorca tiene otra oportunidad para dejar la tercera plaza a siete puntos de diferencia más el golaverage, pero mantiene la idea de no mirar la clasificación. «Les he vuelto a recordar a los jugadores que se olviden de ella. Vamos a hacer nuestra tarea y nada más. Si ganamos, genial. Si empatamos, bien. Y si no ganamos, al siguiente», respondía mirando únicamente al partido contra Las Palmas de este domingo (20.30 horas). «Me encantó cómo jugaron contra el Lugo. Tenemos que ser nosotros y valorar dónde le podemos hacer daño. Necesitamos tener la pelota para que no sea un partido de ida y vuelta como ellos proponen».