«No nos afecta la presión, simplemente no estamos tan acertados»

Luis García Plaza manifestó al término del partido ante el Oviedo que el equipo ahora, tras disputar la jornada 30, no siente más la presión que antes. «Simplemente ahora no estamos tan acertados. Ahora no hay más presión que antes, al revés. La hemos tenido siempre, no solo ahora. Cuando un equipo se te mete tan atrás como el Oviedo, o estás muy fino o es muy difícil. Ahí nos falta que salga un poco más el talento individual de los jugadores y estar algo más acertados. Tuvimos alguna opción de marcar gol, pero ellos han hecho un buen trabajo defensivo. Si no marcas, el rival va creciendo en su juego y no es fácil. Hay que seguir insistiendo y corregir errores y saber que esto va a ser muy largo y muy duro», manifestó García Plaza.

El entrenador insistió en que el rival hizo el partido que debía hacer para complicar las cosas al líder. «El Oviedo ha hecho su partido, no es ninguna crítica y es algo elogiable y como he dicho si no abres el partido es difícil y cuesta y ahí es donde no estamos tan finos. Hay jugadores que no están tan acertados porque no son robots y en ocasiones esto no es fácil. Hay que hacer autocrítica, pero seguir creyendo en estos jugadores. Ya nos ha pasado en otros partidos así que hay que recuperar al equipo y ya afrontar desde el miércoles casi sin descanso con los tres partidos siguientes que nos vienen», indicó.

Respecto al gol que salvó Salva Sevilla al final, el entrenador manifestó lo siguiente: «Sevilla la ha salvado, pero hubiera sido injusto si marcan. No es falta de ideas por parte del equipo -insistió- es más falta de acierto, llevamos bien el balón hasta tres cuartos y después el equipo no está tan fino», manifestó el entrenador del Mallorca.