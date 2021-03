Luka y Real Mallorca, negociación abierta

El Real Mallorca comienza a mover ficha para rubricar el primer contrato profesional de Luka Romero, una de las joyas de la corona y que se encuentra en una situación contractual inusual -su contrato es de amateur- desde que cumplió los 16 años el pasado mes de noviembre.

El club balear y los representantes del futbolista ya han comenzado a hablar, aunque la primera oferta no satisface las pretensiones del jugador ni su entorno y de momento ni siquiera ha sido respondida. «Hay que tener en cuenta todos los condicionantes que rodean la figura de Luka, que no es un chaval de 16 años como otro cualquiera», argumentan desde su entorno más cercano para valorar su figura y poner en contexto las conversaciones.

Las negociaciones, por parte del jugador, las esta llevando a cabo personalmente Fali Ramadani, dueño de la empresa Lian Sports, un dato que denota el peso de este futbolista y su futuros a pesar de su juventud. Precisamente esa precocidad a la hora de irrumpir en el fútbol profesional -la pasada temporada se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga con 15 años y 219 días- provocó una exposición pública que está dificultando su continuidad en el Mallorca, club al que llegó gratis gracias al acuerdo de colaboración con el Sant Jordi ibicenco cuando apenas tenia 10 años.

«Hemos expuesto a Luka demasiado rápido y creo que eso no ha sido bueno. Hasta yo me enteré que un chaval del Mallorca de 15 años había debutado en Primera y me encontraba al otro lado del mundo... yo he hablado con él y le he dicho que mejor que aquí no estará en ningún sitio», comentó Luis García Plaza recientemente.

Luka Romero ha perdido protagonismo en el primer equipo curiosamente desde que no ha contestado a la primera oferta. Ambas partes tildan esa circunstancia como «casual» porque el internacional juvenil argentino sigue en dinámica del primer equipo y suele jugar con el filial en Tercera.

No juega desde el pasado 7 de diciembre y no ha entrado en las seis últimas convocatorias. El estado de las negociaciones y su desenlace dependerá de muchos factores, entre otros de que el Mallorca ascienda a Primera, y de que el club balear aumente su propuesta económica.

De momento, la primera oferta no ha sido del agrado de Luka, aunque una voz autorizada en las negociaciones lanza un mensaje optimista: «Antes era pesimista, pero con el paso del tiempo veo más cerca su continuidad en el Mallorca...».