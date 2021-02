«Es una victoria vital sin haber estado finos»

Satisfecho por la victoria y aliviado tras el desenlace de un partido «estresante» se sentó en la sala de prensa del Carlos Belmonte de Albacete el técnico del Mallorca, Luis García Plaza, que calificó como «vital» el triunfo de los suyos en un choque en el que reconoció que no habían estado «finos». El entrenador madrileño aseguró que una de las claves de la buena marcha del equipo en general y como visitante en particular es la «ambición» que demuestra el equipo.

«Es una victoria vital pero no hemos estado finos. Hemos tenido el control del encuentro tanto en igualdad como con un jugador más, pero nos ha faltado concretar. El penalti es lo anecdótico del partido porque recuerdo que en casa lo fallamos nosotros. No hemos estado finos, pero hemos cumplido el objetivo principal de sumar los tres puntos porque en unos días no nos acordaremos de cómo los conseguimos», analizó Luis García Plaza, que resaltó que el Albacete había jugado bien con diez jugadores tras la expulsión de Nico Gorosito.

El entrenador bermellón reconoció que les acompañó «la suerte», pero subrayó los méritos que viene haciendo el Mallorca en lo que va de temporada. «Hemos tenido fortuna con el penalti, pero cuando llevas 51 puntos es porque hace las cosas bien. Le busco peros al equipo, los encuentro y los trabajamos, pero es una temporada que no sé cómo calificar porque hasta ahora es increíble», valoró el técnico mallorquinista, que dará dos días de descanso al plantel porque «se lo ha ganado y porque a veces jugar contra diez te estresa». «Terminaré la temporada con tres o cuatro años más, pero tenemos que disfrutar los buenos momentos y ojalá tuviéramos a nuestra afició porque en una temporada tan bonito sería la guinda tenerlos cerca», añadió.

Clave

El Mallorca sigue sin hincar la rodilla lejos de Son Moix en lo que va de temporada y Luis García Plaza aseguró que el principal argumento de su equipo es la ambición. «En la charla previa al partido les he dicho a los jugadores que describan nuestras características y muchos han dicho ambición, ir a por más goles... podemos empatar o no estar tan bien, pero a este equipo no se le puede decir que no va a por el partido», apuntó. «No estuvimos finos ni sueltos, pero el equipo siempre va y sale a ganar en cualquier campo y en cualquier situación. Conseguiremos o no el objetivo pero vamos a muerte», incidió el preparador madrileño sobre la clave del liderato.

El entrenador del Mallorca definió como «fenomenal» la actuación de Antonio Sánchez, que ocupó la posición de lateral derecho por las bajas de Fran Gámez y Joan Sastre que han dejado al conjunto bermellón sin jugadores específicos para el flanco diestro de la retaguardia. «La idea de poner a Antonio (Sánchez) era porque el Albacete no juega con un extremo claro, te espera en bloque bajo y nos iba a dar la pelota, así que necesitábamos a un jugador como él», señaló Luis García, que recordó las buenas prestaciones que dieron otros laterales reconvertidos como Franco Russo o Lago Junior en jornadas previas.

Renovación

El técnico también expresó su deseo de que Antonio Sánchez prolongue su compromiso con el Real Mallorca, ya que termina contrato el 30 de junio. «Antonio es un jugador con mucho futuro. Ojalá siga con nosotros porque es de Mallorca y tiene una polivalencia que a los entrenadores nos da una versatilidad tremenda», manifestó.

Sobre el rendimiento de los recién llegados, Luis García comentó que «Víctor (Mollejo) me ha dicho que viene de una forma muy diferente de jugar y poco a poco irán cogiendo la dinámica», mientras que justificó las sustituciones de Abdón Prats y Ruiz de Galarreta por estar amonestados y desveló que las alternativas introducidas eran para ganar centímetros para minimizar el peligro del Albacete en el juego aéreo.