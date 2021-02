Del #FreeDominik a las amenazas

En contadas ocasiones un fichaje frustrado había generado la corriente de euforia, ilusión y unidad que ha originado en las últimas horas el caso de Dominik Greif entre la hinchada del Real Mallorca. El portero internacional eslovaco se sumó a las muestras de cariño que le tributaron los aficionados isleños en las últimas horas del cierre de mercado, una vez que se confirmó que el Slovan había dado marcha atrás a su llegada al club balear -alegando la lesión de su segundo portero-, después de mostrar su descontento por la situación en un vídeo realizado desde la habitación del hotel de Ciutat en el que se hospeda.

Los seguidores bermellones se volcaron con él y crearon el hashtag #FreeDominik (Libertad para Dominik) que el propio guardameta reprodujo en sus historias de Instagram. Incluso una caricatura publicada en Twitter por Toni Rueda @TNT811 con el portero atado a una bola de peso como un preso a la que añadió This is so great (esto está tan genial)

El comportamiento del internacional eslovaco no ha sentado nada bien en la facción más radical del Slovan: los Ultras Slovan official. Este grupo publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram una imagen de Dominik Greif con los hashtag #fuchDominik (Jódete Dominik) #Traitor (Traidor) y #Rat (Rata)... La situación ha alcanzado tal número de grados que el portero permanece en la Isla durante algunos días más. El Mallorca había depositado mucha confianza en su fichaje porque le consideran un portero con mucho futuro. De momento, habrá que esperar, aunque su nombre ya forma parte de la peculiar historia que suele rodear al club balear y al último día del cierre de mercado.

En esta ocasión no fue por un fax ni por la huida a la carrera de un jugador. Esta vez ha sido por un #FreeDominik que se ha quedado grabado en el corazón de la hinchada. Al menos en las redes.