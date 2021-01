El Mallorca no quiere desprenderse de Parera a cualquier precio

El Real Mallorca está dispuesto a ayudar al portero Miguel Parera para que pueda salir del club balear y tener protagonismo en otro equipo, pero en ningún caso quiere desprenderse de él a cualquie precio. Luis García Plaza expuso la postura del club en su última intervención ante los medios tras conocer las intenciones del guardameta de abandonar la Isla para disponer de minutos y no ver frenada su progresión.

El entrenador del Mallorca indicó que si se gastan dinero en otro portero las cuentas no salen porque como dijo textualmente «estamos tiesos de pasta». «Ojalá le podamos ayudar, es una situación enquistada del año pasado cuando se queda de tercer portero y no se fue justo con él. A partir de ahí ojalá le podamos ayudar y dejar salir, pero tenemos que defender lo que nos estamos jugando y es que nos jugamos estar con los mejores y para que salga tiene que venir un sustituto y que se den dos circunstancias, que a mí me guste el portero que venga y no hay muchos y la segunda que estamos más tiesos de pasta que nada», manifestó García Plaza.

«Si ahora traemos a un jugador y te cuesta cuatro veces lo que cuesta Parera y posteriormente hay que intentar reforzar más al equipo entonces me he gastado en un dienero en una posición que tengo cubierta y no me queda nada para otro refuerzo. Ojalá encontremos una solución hasta el 30 de enero y si no seguro que Parera se va a quedar aquí a tope», reflexionó García Plaza.

El técnico aprovechó para mandar un mensaje al todos los jugadores. «Cuando se firma un contrato esto tiene sus cosas buenas y malas. Sabéis lo que hemos tenido que pagar a la gente para que se pueda ir (este pasado verano) y estamos en nuestro derecho de intentar ayudarle, pero si no lo conseguimos, tiene la obligación de estar a tope para el Mallorca», insistió.

Luis García pidió compromiso a todos los jugadores y que no antepongan sus intereses por delante de los del equipo. «Los jugadores tienen que dejarse la vida por el Mallorca y no les voy a pasar una y ojalá renueven todos y si no, que se vayan al mejor equipo que puedan y ganando lo más que puedan, pero se deben a un contrato y tienen que dar el máximo y no quiero que se distraigan. A los jugadores les pido que controlen sus entornos, que no les vuelvan locos y que su presente está aquí, al que más entiendo de todos es a Parera y ojalá le podamos ayudar porque se lo merece, pero no va a ser fácil», manifestó el entrenador del Mallorca.