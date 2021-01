Una Copa para medir el pulso

El Mallorca vuelve a dar otro sorbo a la Copa. Al igual que sucediera en Guijuelo, en el primer trago del torneo, Luis García Plaza apostará por medir la profundidad del vestuario y otorgará minutos a los futbolistas menos habituales en el campeonato doméstico. Tipos como Parera, Gámez, Trajkovski, Álex Alegría o el canterano Fran González -nacido en Calonge en agosto de 1998 y formado en el C.D. Cala d’Or- que será titular en el eje de la zaga junto a Franco Russo por la lesión de Aleksandar Sedlar.

El encuentro tiene el morbo añadido de cruzarse con el rival que conquistó Son Moix en el último partido del pasado año y que truncó una racha de dieciocho partidos oficiales sin conocer la derrota. Aunque ambos entrenadores optaron por «pasar página» y no hablar de revancha, en el trasfondo de la cita estará presente el 2-3 de hace unos días en Ciutat.

Suplentes

Luis García Plaza nunca ha escondido que en su lista de prioridades la Copa no está en primer lugar, aunque el equipo «saldrá a por todas» para intentar pasar ronda.

«Vamos a competir al máximo la Copa e intentar pasar de ronda. Ojalá podamos hacer un gran partido ante el Fuenlabrada. La Copa nunca molesta. Los jugadores que tienen menos minutos se mueren de ganas por jugarla. Les viene bien a ellos para tener motivación y disputar minutos», explicó el técnico madrileño.

Preguntado por el antecedente de la Liga, Luis García Plaza fue claro: «Hemos de estar muy pendientes de sus contraataques. Vamos a ver cómo está el terreno de juego y si podemos hacer nuestro fútbol. No hemos de cambiar nuestra manera de jugar».

El entrenador bermellón explicó que van a volver a viajar jugadores del filial, para compensar las bajas en la primera plantilla. «Se nos han juntado varias lesiones pero es lo que hay. Espero recuperar algún efectivo para Las Palmas. Para el encuentro frente al Fuenlabrada tiraremos de Franco (Russo) y Fran González. Hemos incluso intentado subir a Gayá del filial, pero por temas de PCR hasta el viernes no se podrá incorporar con nosotros. También vamos a contar con gente del filial, como Iván Bravo o Ibra Diabate», apuntó.

Cabe recordar que para el duelo de esta noche no estarán los lesionados Oliván, Raíllo, Valjent, Dani Rodríguez y Sedlar, que se lesionó en la última sesión, además de Jordi Mboula y Marc Cardona, por la COVID-19.

El madrileño insistió en que «no existirá ánimo de revancha» porque «al tratarse de dos competiciones diferentes no tenemos esa sensación», dijo. «Haré todas las rotaciones posibles porque los jugadores, además, llegan con las piernas muy cargadas después de jugar el domingo en un campo como en el que jugamos, pero Sandoval ya me comentó que él también intentaría hacer muchos cambios para este encuentro porque es lo normal», subrayó.

También habló del pelotón de cabeza, formado por Espanyol, el propio Mallorca y el Almería, que parece se ha destacado en la zona noble de la Segunda División: «En Liga, el Mallorca colidera la clasificación junto al Espanyol, pero el Almería, a un solo punto de ambos, no pierde fuelle. «No sé si será cosa de tres porque aún queda toda una segunda vuelta, pero sí que es verdad que los tres de arriba estamos realizando una temporada excepcional. No es normal que tres equipos lleven a estas alturas 41 y 42 puntos. Le sacamos 12 puntos al play-off, es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. El primer día que me senté a negociar con el Mallorca me dijeron que nuestro objetivo era entrar en los play-off y ojalá luchar por el ascenso directo, y creo que ahí estamos», dijo en relación a ese objetivo.

Alineaciones probables:

Fuenlabrada: Belman, Pol Valentín, Pulido, Glauder, Aguado, Fuentes, Ciss, Jano, Franchu, Iban Salvador y Tahiru.

Mallorca: Parera, Gámez, Russo, Fran González, Cufré; Galarreta, Sevilla; Amath, Murilo y Álex Alegría.