Valjent amplía el catálogo

Con Martin Valjent de vuelta a la primera línea del frente, el catálogo de Luis García Plaza se amplía de nuevo. El regreso del central eslovaco, que se ha perdido los dos últimos partidos del Mallorca, le ofrece al técnico nuevas alternativas a la hora de oxigenar a su defensa, una de las más solventes de toda la liga, en uno de los tramos más densos del calendario.

Fundamental en su engranaje defensivo, Valjent no juega con el Mallorca desde principios de mes, en aquel partido contra el Tenerife en el que el eslovaco se estrenó como goleador bermellón. La llamada de su país y el posterior brote de coronavirus que se detectó en la concentración le obligaron a perderse los desplazamientos a Lugo y Miranda. Sin embargo, el buen rendimiento de Franco Russo permitió que el equipo mantuviera el nivel defensivo y que la puerta de Reina siguiera cerrada. Con todos sus hombres a punto a excepción de Joan Sastre —se perderá el partido de mañana contra el Albacete tras su expulsión en Anduva—, Luis García deberá decidir ahora si prolonga la presencia de Russo en el once o si devuelve a Valjent al eje. En cualquier caso, seguro que el técnico agradece las numerosas posibilidades de las que dispone ante lo que se le viene encima: cuatro partidos en los próximos once días.

El equipo balear acabará de preparar este jueves el compromiso de mañana contra el Albacete.

Tomeu Nadal

El portero del Albacete, próximo rival del Mallorca, reconoció este miércoles que los jugadores de la plantilla manchega no estuvieron «a la altura en los primeros cinco encuentros», en los que el cuadro albaceteño solo sumó un punto. Los resultados provocaron la destitución del técnico Lucas Alcaraz y su relevo por López Garai, quien consiguió una victoria ante el Sabadell, que el capitán blanco ha calificado como una «victoria necesaria para coger confianza para cambiar la dinámica». Nadal se medirá mañana al equipo en el que creció, un Mallorca del que ha advertido su potencial basado en «el bloque que tiene desde hace tres años con muchos jugadores que se conocen». Por ello, considera que el Albacete debe «evitar encajar gol en los primeros quince minutos, ya que si lo lograran se meterían atrás y defenderían bien su renta como han hecho otras veces».