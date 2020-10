Horario y dónde ver el Lugo-Real Mallorca

El Real Mallorca afronta la quinta jornada de Liga en Segunda División ante el Lugo, encuentro que en caso de ganar el equipo balear supondría lograr la tercera victoria consecutiva de la temporada.

El técnico mallorquinista afronta el choque con numerosas bajas. Además del recién fichado Marc Cardona, ausente por molestias, no podrá contar tampoco con los internacionales Baba, Valjent, Lago Junior y Trajkosvki, concentrados con sus selecciones.

«Tenemos jugadores para suplirlos y es una gran oportunidad para que sus sustitutos me demuestren que están al nivel para jugar. Ahora mismo esas bajas no me parecen un problema, con excepción de Baba, el único ‘6’ que tenemos. Buscaremos una solución y en ese puesto pueden jugar (Alexsandar) Sedlar o Salva (Sevilla) más retrasado. Ya veré por quien me decido, no quiero darle pistas a Juafran», señaló.

El partido entre el Lugo y el Mallorca se jugará este domingo a las 12:00 horas. El encuentro será ofrecido a través de la plataforma Movistar LaLiga.