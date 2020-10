Del mercado al ‘virus FIFA’

En solo unos días, el Mallorca pasará de padecer la ansiedad de un mercado que le mantendrá abierta la plantilla hasta el lunes a medianoche a sufrir de manera especial los efectos del virus FIFA. Hasta cinco de los futbolistas que tiene actualmente en nómina el club balear se marcharán con sus selecciones después del partido de este sábado contra el Tenerife y se perderán el encuentro de la quinta jornada en Lugo, cuya fecha ha sido fijada en principio para el lunes 12 de octubre. El último jugador bermellón en ensanchar la lista de internacionales es Lago Junior, convocado por primera vez por su país, Costa de Marfil, para dos encuentros amistosos. Concretamente, el extremo africano ha recibido la llamada del seleccionador Patrice Beaumelle de cara a los partidos contra Bélgica (8 de octubre) y Japón (13 de octubre).

Además del marfileño también han sido reclutados por sus selecciones Iddrisu Baba (Ghana), Martin Valjent (Eslovaquia), Budimir (Croacia) y Aleksandar Trajkovski (Macedonia del Norte), aunque en el caso de estos dos últimos todo está pendiente de lo que ocurra en estos últimos días de mercado. Todos ellos dejarán la isla entre el sábado y el dlomingo y no regresarán a Palma hasta la semana del partido frente al Mirandés.

Lago, que la temporada pasasa disfrutó de un agridulce retorno a la Primera División, cumple uno de los sueños de su carrera con la llamada de Costa de Marfil. Instalado en España desde hace más de una década, el 11 mallorquinista nunca había tenido la oportunidad de jugar con la selección absoluta de su país. Un privilegio del que ahora disfrutará junto a futbolistas como Gervinho (Parma), Eric Bailly (Manchester United), Serge Aurier (Tottenham), Franck Kessié (Milan), Nicolas Pepé (Arsenal), Wilfried Zaha (Crystal Palace) o Cristian Kouame (Fiorentina). La última experiencia internacional de Lago, con el combinado sub’23 marfileño, databa de 2011, con motivo de la Copa Africana de Naciones de esa categoría.

Budimir

Mientras tanto, otro de los internacionales del Mallorca, Ante Budimir, sigue a la espera de que su futuro se aclare. El croata, que estos días vive y entrena al margen del resto de la plantilla y se ejercita por su cuenta en Son Bibiloni pese a tener contrato en Son Moix hasta el año 2023, mantiene el deseo de prolongar su carrera en Primera División. Sin embargo, las negociaciones con el Valladolid —el club que más le ha tentado y ha reconocido públicamente su interés— no avanzan y las opciones de que el máximo goleador de la temporada pasada pueda recalar en Pucela parecen cada vez más escasas. El club blanquivioleta no ha mejorado su oferta por el ariete durante el último mes y parece haber aparcado una operación que solo se reactivaría con los últimos coletazos del plazo de inscripción si alguna de las partes acabe cediendo. Sobre todo, porque el Mallorca tampoco está dispuesto a rebajar el precio del jugador, con una cláusula de rescisión en su contrato de 15 millones. La entidad balear, en cualquier caso, permanece a la expectativa. Si Budimir finalmente no sale deberá ponerse inmediatamente a las órdenes de Luis García para tratar de convencerlo y recuperar el puesto que ha perdido en el ataque a favor de Álex Alegría y Abdón Prats.

Mohammed Dauda en un entrenamiento.

Dauda, otra alternativa para el ataque

El ghanés Mohammed Dauda es una de las alternativas que tiene sobre la mesa el Mallorca para acabar de moldear su ataque en el caso de que se produzcan mas movimiento estos días. El joven futbolista del Anderlecht (22 años), que hace unos días daba positivo en coronavirus, jugó cedido en el Esbjerg danés la temporada pasada, estuvo cerca de fichar por el Cádiz durante el último mercado de invierno y su nombre también ha sido vinculado recientemente al del Huesca.

Braian Cufré y Moyita

El último refuerzo del Mallorca, Braian Cufré, todavía no ha sido inscrito en LaLiga aunque si se resuelven los últimos trámites burocráticos derivados de su llegada procedente de Vélez Sarsfield podría hacerlo durante la jornada de hoy y estar disponible para el entrenador en el partido de este sábado contra el Tenerife (Son Moix, 18.15 horas). De hecho, en el propio club son optimistas y confían en que el lateral pueda entrar en la convocatoria para recibir al conjunto canario. Por otra parte, Sergio Dueñas, Moyita, rescindió ayer su contrato —finalizaba en 2022— con el club para fichar por el Hércules por una temporada y otra opcional.