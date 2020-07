Vicente Moreno: «Las cuentas son intentar ganar los 12 puntos»

Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, destacó este viernes, tras la derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid, que las «cuentas» para lograr la permanencia son «intentar ganar los 12 puntos» que le quedan en juego a su conjunto.

«Cuando uno no depende de sus propios resultados, las cuentas son ganar tus partidos. Tenemos equipos a cinco y a seis puntos. Ellos tienen todavía un partido por medio. No tenemos que hacer mucha cuenta y centrarnos en el partido del Levante», explicó en la rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano.

«Estoy convencido de que, si ganamos el partido del Levante, donde lo vemos muy oscuro podremos ver algún rayo de luz», apuntó el técnico, que añadió: «Quiero pensar que si ganamos, estaremos mejor que hemos estado en esta jornada y tendremos posibilidades, aunque seguiremos al filo de la navaja, porque no queda margen. El margen de equivocación es mínimo o ninguno».

«Volvemos a repetir algunos errores. Y es importante para tener más opciones que no aparezcan esos errores al siguiente partido. No hay margen, quedan cuatro partidos y queda claro que cuantos más errores cometas habrán menos opciones de poder conseguir el objetivo», dijo.

En ese sentido, Vicente Moreno lamentó los fallos defensivos que originaron los dos primeros goles del Atlético. «Desgraciadamente este tipo de partidos se nos han dado muchas veces. Creo que el equipo sale serio, muy metido, jugando de tú a tú a todo un Atlético de Madrid con el nivel que tiene y con la dificultad que tiene eso».

«Un error que cometemos termina en la acción del penalti, que como siempre dependiendo de los intereses de unos y otros lo veremos si es más o es menos, si lo debió repetir o no. La realidad es que viene de un error. Especialmente nos ha hecho más daño el segundo, que estaba cumplido el primer tiempo. El equipo estaba bien, dentro del resultado y no es lo mismo irte al descanso con un 1-0 que con un 2-0 y más con un equipo como el Atlético, que concede poco».

«El equipo ha hecho un gran esfuerzo en un sitio difícil. Ha dado la cara, se ve que el equipo quiere y está vivo. Era una posibilidad el poder perder hoy. A ver si se nos quedan ahí en la misma distancia los rivales e intentamos que el jueves se pueda reducir a tres o a dos puntos», explicó.

Vicente Moreno remarcó que su equipo visitó el Metropolitano «con la intención de ganar». «Lo creíamos firmemente y lo que he visto en los jugadores es esa intención. Después no se ha traducido en el resultado. El nivel del rival es el que es y si cometes algún error y no tienes detalles de fortuna, como en el tema de repetir el penalti... Al final, todos esos detalles en jugadas muy parecidas que pasan en todos los partidos a nosotros nos caen.

Somos el equipo mas revisado por el VAR en contra. No estamos teniendo esa suerte tampoco. Al final, los árbitros intentan acertar y hacerlo lo mejor que saben. No lo utilizamos de excusa», dijo.