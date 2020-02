Una jornada para agitar la zona oscura

Otra final, otro partido a cara o cruz, otro choque de altura y sin red. Así es la vida del Mallorca de aquí a final de temporada. Este viernes juega en el Benito Villamarín ante el Real Betis (21:00 horas, Movistar LaLigaTV) con un objetivo claro: el de ganar y de esta forma sumar tres puntos que le permitan tomar cierto aire en la tabla y de paso agitar esa zona oscura en la que uno no se acostumbra nunca a vivir.

Esta jornada le toca al equipo de Vicente Moreno abrir el fin de semana liguero y avanzarse a partidos donde los rivales directos se juegan también la vida. El sábado se disputará el Celta-Leganés en Balaídos (13:00 horas) y el domingo en Pucela (16:00 horas) se disputará otro encuentro clave el Valladolid-Espanyol. Un polvorín desde el viernes al domingo. Lo bueno que tiene ese carrusel de miedo es que el Mallorca abre el fuego y haciendo lo que está en su mano, que es jugar y tratar de ganar, después todo se ve con más calma. Pero la duda es la de siempre: ¿Será capaz de ganar el equipo balear lejos de Palma? Por ahora no lo ha conseguido y la salvación requiere de victorias en campo rival.

Lo dijo esta semana Salva Sevilla y no le falta razón y quién sabe si este viernes en el Villamarín cambia la dinámica el Mallorca y empieza a ver la vida de otro color.

No hay tampoco excesivos motivos para el optimismo, pero antes de un partido todos los escenarios pueden darse. Contra el Espanyol, si el Mallorca hubiera salido beneficiado del penalti que finalmente no se señaló todo hubiera cambiado y lo cierto es que el equipo balear casi siempre sale enchufado a los partidos y sobre todo valiente. Esa actitud tiene que ser la que le permita meter cierto miedo a un rival en permanente crisis de identidad.

El Villamarín es un campo exigente y si las cosas no salen bien desde el minuto uno entran las prisas, los nervios, la precipitación y los gritos. Rubi, el técnico local, está cuestionado día sí y otro también y en general el caldo de cultivo por las inmediaciones de Heliópolis no es el mejor. Los sevillanos, que han sacado siete de los últimos 24 puntos en liza, el último de ellos en Butarque ante el Leganés, comparecen ante su afición con el imperativo de sumar tres puntos, acortar la distancia europea y alejarse del descenso.

El Mallorca por su parte llegará al partido tras la victoria ante el Deportivo Alavés, pero situado en zona de descenso con 21 puntos, superando a Espanyol y Leganés, ambos con 19. Por encima el Celta, también von 21 y con 24 el Eibar, que este fin de semana será difícil que sume ante el Barcelona.

La competición no da tregua y Moreno lo sabe. Desde el punto de vista deportivo, el entrenador ha dejado en la Isla a Lumor, lesionado ante el Alavés y que no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros esta semana. Koutris tendrá la oportunidad de salir de inicio conformando un once clásico y que debe sumar los tres puntos en juego para inentar atrapar un triunfo vital para el futuro inmediato.