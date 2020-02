Moreno: «No podemos empequeñecer»

Vicente Moreno calificó el momento de la temporada de «importante» y aseguró que su equipo está «necesitado» de victorias. «Estamos necesitados ahora como lo estábamos la semana pasada y la siguiente, este es nuestro sino esta temporada. Dentro de ese camino para encontrar objetivos hay ese momento de disfrutar y hay que disfrutar del escenario y de hacer las cosas bien, de competir y de vernos con opciones de sumar», manifestó el entrenador del Mallorca.

El principal problema que sufre el Mallorca se encuentra en en ambas áreas, un aspecto que es imprescindible corregir. «A nosotros lo que nos beneficia es hacer las cosas bien y haciéndolas bien no hemos conseguido un buen resultado. Hay que centrarse en trabajar mucho, que aparezca lo que hemos trabajado en el campo y estar más finos que ellos en las áreas, que es donde se deciden los partidos. Siempre estás supeditado del acierto que tengas tú y del que tenga el rival», dijo Moreno. Tras el partido ante el Alavés, ahora toca volver a jugar fuera. «Según los datos de este año, insisto este año, somos el peor equipo de Primera División como visitante y no estamos consiguiendo sacar puntos fuera de casa. Es una realidad, pero eso no debe hacernos meter en el papel de creer que hacemos las cosas peor, ni muchos menos; debemos estar por encima de esto y jugar en un gran escenario, como el del Betis y tener siempre ganas de ganar el partido», señaló.

«Si queremos romper esa estadística no nos podemos empequeñecer ya que jugamos en un estadio importante y ante una gran afición», explicó el entrenador bermellón.

Uno de los hombres que ha estado especialmente vigilado esta semana ha sido Lumor, que tuvo que retirarse ante el Alavés, y que finalmente no viaja a Sevilla. Koutris de esta forma tendrá la oportunidad de inicio en el Benito Villamarín.



Con respecto al equipo verdiblanco, el técnico bermellón reconoció que sumar los tres puntos en juego ante un adversario de esas características será «difícil». «El Real Betis me parece peligroso siempre y en su campo es especialmente difícil con una atmósfera siempre complicada para el rival con una afición que empuja mucho. Rubi (técnico de los béticos) es un buen entrenador que viene haciendo un trabajo fantástico, muy bueno y tiene un equipo con recursos. Pero tengo confianza en mi equipo y mucha ilusión en hacer un buen partido en un gran escenario y por qué no vamos a ser capaces de ganar», indicó Moreno.

«Al final da igual donde estés ahora, vas a necesitar una serie de puntos y lo que hay que hacer cuando termine la útima jornada es estar fuera de los puestos de abajo. Hay que ganar nuestros partidos y luego ver lo que hacen los rivales», subrayó el preparador valenciano.