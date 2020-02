Moreno, tras el despido de Molango: «No tengo ni más ni menos competencias»

Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca, ha negado este viernes que su rol en el club balear haya experimentado un cambio tras la destitución esta semana del consejero delegado Maheta Molango. «No tengo ni más ni menos competencias, que son las de entrenar», ha dicho.

«Esa decisión (de los propietarios) no nos afecta en cuanto a competir y trabajar por los objetivos fijados. Nos limitamos a trabajar, como siempre, para ganar los partidos», ha afirmado Moreno.

«No puedo estar constantemente diciendo si lo que se dice (con respecto a que si ha salido más reforzado tras la destitución de Molango) es verdad o no. Con él tenía una relación basada en el respeto mutuo durante esos dos años y medio. No puedo decir que era su amigo ni que íbamos a comer juntos, pero eso sí, a nivel personal mis palabras no pueden más que de cariño», ha sostenido.

«Tengo que agradecerle, junto al director deportivo Javier Recio, que me hayan dado la posibilidad de venir a un club como el Mallorca», ha explicado.

Moreno ha realizado un amplio balance sobre su dos años y medio al frente del equipo para salir al paso de la críticas por la pobre trayectoria en Primera, y en ese contexto ha destacado los dos ascensos consecutivos. Ha recordado que la pasada temporada el Mallorca «fue excelso en casa y muy bueno como visitante», aunque ha admitido, «porque los números están ahí», que este año es «el peor equipo a domicilio» y está en zona de descenso».

«Ahora se empieza a especular con muchas cosas, pero no por decir muchas cosas que no son, al final se convierten en una realidad. Repito, es una decisión (el despido del consejero delegado) que toma la propiedad del club y nosotros quedamos en la misma situación del resto de empleados, que siempre dependemos de cada temporada», ha resumido Vicente Moreno.

«Nos quedan quince finales, así no entramos en debates sobre la importancia de los partidos que nos esperan hasta el final de la temporada», ha subrayado Moreno acerca de la situación del conjunto mallorquinista en el campeonato.

«El (encuentro) del CD Alavés es el que nos da opción de mejorar nuestra situación en la tabla», añadió. «Me gusta su entrenador (Asier Garitano). Nos hemos enfrentado y tienen muchos recursos a nivel táctico con jugadores de nivel y (los jugadores albiazules) son portentosos a nivel físico», remarcó.

Con respecto a la temporada de su equipo y la caída a la zona de descenso tras la derrota (1–0) en el campo del Espanyol, Moreno ha insistido en mencionar las fases de buen fútbol que su equipo ha tenido en varios de los partidos que se saldaron con derrotas.

El Mallorca es el peor equipo a domicilio tras diez derrotas y un empate, y ya ha dejado escapar 19 puntos de Son Moix. «Nadie se hubiera extrañado si en Cornellà nos vamos al descanso con victoria», dijo Moreno.

«Intento convencer a los jugadores de lo positivo que pasa en los partidos y centrarse en eso», resumió. Con respecto al partido clave de este sábado ante el Alavés y la posible respuesta de la afición bermellona, el técnico mallorquinista recordó la noche mágica del ascenso ante el Deportivo de La Coruña.

«La afición ha sido muy importante hasta ahora, en todo momento ha apoyado al equipo, incluso en la vuelta del playoff para conseguir el objetivo», precisó Vicente Moreno.