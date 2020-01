Moreno y su carta a los Reyes Magos

Consciente de las limitaciones económicas del club, Vicente Moreno se mostró prudente a la hora de pedir incorporaciones de cara al mercado invernal recién abierto. Preguntado sobre si había solicitado algún fichaje en su carta a los Reyes Magos, el entrenador del Real Mallorca fue conciso: «Les he pedido salud y tranquilidad para poder trabajar. Y poco más. Si uno tiene salud y tranquilidad, al final el trabajo va teniendo sus frutos. No pido mucho más. Yo me dedico a entrenar y espero tener salud para poder hacerlo», dijó el entrenador valenciano en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en Granada que abrirá el año 2020.

Insistiendo en la posibilidad de fichajes, no profundizó mucho más: «¿Fichajes? Todos los equipos son mejorables. Si somos un equipo recién ascendido, con un límite salarial como el que tenemos y en la clasificación como estamos... pues evidentemente somos igual o más mejorables que el resto de equipos que están en la categoría. No es algo que dependa de mí, pero siempre estamos en posibilidad de poder mejorar y si podemos ser un 1% mejor de lo que somos ahora, más posibilidades tendremos de conseguir los objetivos».

Bajas

En relación a las ausencias de dos jugadores fundamentales en su pizarra como el centrocampista ghanés Iddrisu Baba y el delantero croata Ante Budimir, Moreno lamentó las bajas pero abrió la puerta a otros futbolistas: «Son dos hombres importantes dentro de nuestro esquema, pero al final siempre intentamos hacer el mismo trabajo. Las bajas dan oportunidades a otros futbolistas». En este sentido, el colombiano Cucho Hernández se perfila como el sustituto de Budimir en el once inicial. «A día de hoy tiene mucho margen de mejora, tiene físico todavía por alcanzar pero si tiene que jugar de inicio, jugará. Confiamos en él y si no son 90 minutos pues que sean menos, pero intentaremos que sean de calidad. Con el Cucho hemos sido prudentes pafra evitar recaídas, pero está en condiciones».

En relación al encuentro, el técnico del Mallorca no dudó en afirmar que «uno siempre tiene la idea y el objetivo de ganar en casa y fuera. A ver si somos capaces de arrancar el año con esa victoria fuera de casa. Sería importante para nosotros, pero no por romper la estadística, sino para sumar puntos que son necesarios. Es un rival al que conocemos bien y al que el año pasado no fuimos capaces de ganarle ninguno de los dos partidos».

Sobre la trayectoria del conjunto andaluz, que ocupó posiciones europeas durante ocho jornadas consecutivas y lideró la clasificación de forma virtual, Moreno ensalzó el trabajo de Diego Martínez. «Están haciendo una gran temporada. Evidentemente parecía que lo estaban haciendo mejor cuando iban líderes, pero no es lo lógico en el fútbol español que no estén lideres los equipos grandes. A pesar de ello están haciendo un temporadón. Están en una situacion que ya quisiéramos muchos equipos. Hay que poner en valor y ensalzar el trabajo que están haciendos».