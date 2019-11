Otra derrota

El Real Mallorca necesita puntuar lejos de Son Moix para conseguir la permanencia. No hay duda. El equipo de Vicente Moreno perdió (2-1) en Valencia ante el Levante, continúa así sin sumar en un desplazamiento, pero catorce jornadas después no está en descenso. Es la mejor noticia.

Ya lo había anunciado Moreno y ni el técnico ni Dani Pendín ocuparon un lugar en el once titular. El entrenador lamentaba la plaga de lesiones de jugadores de banda. Moreno demuestra cada jornada con su alineación que las incorporaciones llegadas durante el verano no son de su agrado. Con Lago Junior como baja más destacada, Moreno no sorprendió.

El partido comenzó con el dominio del Mallorca, que no tardó en generar una clara ocasión de peligro, pero Aitor Fernández se lució para neutralizar el cabezazo de Budimir. El equipo de Moreno controlaba el partido y acaparaba el esférico ante un Levante que se limitaba a defenderse y que perdía el balón con gran rapidez. El paso de los minutos igualó el choque, el Levante pasó a llegar con peligro a las inmediaciones de Reina, pero se llegó al descanso con el empate inicial.

La segunda mitad fue otra historia. El Levante se apoderó de la pelota, dominó, llegó con peligro al área de Reina y no tardó en adelantars. El gol espoleó a los locales, pero el once de Moreno empató cuando peor lo estaba pasando. El equipo valenciano acusó el golpe, pero un disparo lejano de Rochina dio una nueva ventaja al Levante.

Los últimos minutos fueron de emoción. Campaña fue expulsado y, además, Rochina se lesionó, aunque continuó sobre el terreno de juego. El Mallorca lo intentó, pero el gol del empate no llegó.