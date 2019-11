Moreno: «El Valladolid es un buen equipo y fuerte como local»

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha afirmado este sábado que el Real Valladolid «es un buen equipo y fuerte como local», pero que saldrán al campo «a jugar el partido y ganarlo, sin pensar mucho».

«El Valladolid ha mejorado su plantilla», dijo Moreno, que restó importancia al 5-1 encajado por los vallisoletanos ante el FC Barcelona en el Camp Nou. «Todos los equipos están expuestos cuando se juega contra el FC Barcelona o Real Madrid», subrayó.

Preguntado por la racha negativa del Mallorca en los desplazamientos, tras cuatro derrotas ante el Valencia, Getafe, Alavés y Leganés, Moreno respondió: «La diferencia entre casa y fuera está en la agresividad en el área rival; cuando nos acerquemos al área se tiene que traducir en contundencia», explicó.

Insistió en que el aspecto físico de la plantilla no le preocupa: «Ahora todo es objetivo y medible; el otro día (ante el Osasuna) corrimos más y fuimos más intensos en la segunda parte, como lo hemos hecho ante todos los rivales, con excepción de la Real Sociedad», indicó.

El entrenador valenciano también se refirió al empate de la pasada jornada (2-2) ante el Osasuna en Son Moix. «Queríamos ganar pero la realidad es que no solventamos el partido y por ello estamos fastidiados. Hicimos mucho para ganar en 75 minutos», ha precisado.

Con respecto a que si hará, o no, rotaciones en el estadio José Zorrilla Moreno no dio pistas y dijo que en cada partido «se intenta hacer el mejor equipo posible».