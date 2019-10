Son Moix resucita sus grandes noches

Son Moix resucita este sábado sus grandes noches de fútbol en Primera División. Hace seis temporadas que el Real Madrid no pisaba el césped de estadio de Camí dels Reis y hoy vuelve a hacerlo, aunque mermado por las bajas y repleto de dudas. Pero el Madrid siempre es el Madrid.

El Mallorca afronta el encuentro con la urgencia de sumar puntos que oxigenen su posición en la tabla, que le permitan tomar impulso. Los de Vicente Moreno recuperaron sensaciones hace quince días ante el Espanyol y este sábado buscarán romper las estadísticas y derrotar a un equipo que por el momento no ha perdido en la Liga. Su juego no enamora, no encaja con la grandeza blanca, no termina de gustar y por momentos siembra más dudas que certezas... pero no pierde. Y eso siempre merece respeto.



Vicente Moreno no esconde que para meter mano al equipo blanco es imprescindible jugar el partido perfecto y eso por ahora no se ha producido. Da ímputs el equipo de mejorar, de asimilar más y mejor el plan del técnico y lo que resta por conocer es si dará o no para doblegar al equipo blanco.

El tratado de intenciones del Mallorca no cambiará en exceso. Raíllo ha ido superando sus molestias en la cervicales y estará de inicio y a partir de ahí teniendo en cuenta las puntas de confianza del entrenador, la zaga se completará con Vajent, Sastre y Fran Gámez. Sin cambios aparentes en la sala de máquinas con Salva y Baba y tampoco en la línea atacante con Dani Rodríguez, Febas, Lago y Budimir.

Con el paso de las jornadas el entrenador ha dejado claro con quien cuenta más, con quien cuenta menos y con quien no cuenta. A partir de ahí las sorpresas son cada vez menos sorpresas y a su vez menos habituales.

El Real Madrid defiende liderato en Mallorca con bajas importantes, víctima nuevamente del ‘virus FIFA’. No estarán ni Luka Modric ni Gareth Bale. En el último encuentro previo al parón Toni Kroos fue el último en caer y llega muy justo como para reaparecer en Son Moix. A Nacho Fernández y Marco Asensio se sumó en la enfermería Lucas Vázquez, y el duelo entre Gales y Croacia dejó en el dique seco a Bale y Modric.



También regresaron algunos ‘tocados’ de su selección. Uno de ellos Thibaut Courtois, que en principio podrá defender la portería madridista recuperando su puesto tras lo vivido ante el Brujas. Raphael Varane no está al máximo y puede ser uno de los jugadores que rote pensando en la Liga de Campeones.

Tiene opciones de entrar Militao como pareja de Sergio Ramos y la mejor noticia del parón para Zidane radica en el lateral izquierdo. Recupera a los dos jugadores especialistas en la demarcación, Marcelo y Mendy, para finalizar con los parches a los que tuvo que acudir con Nacho primero y Dani Carvajal posteriormente. Es el momento de jugadores como James Rodríguez e Isco Alarcón. Ambos se perfilan titulares si lo permite Vinicius, ante el panorama de bajas que afectan al centro del campo y el ataque de Zidane. Eden Hazard vuelve a escena tras su primer gol con el Real Madrid en el último encuentro, ante el Granada, con el deseo de encontrar regularidad en su rendimiento y ser decisivo. Su pareja será Benzema.

Se mire por donde se mire el favorito es el Madrid. El Mallorca tendrá todo lo demás a su favor: la motivación, el campo, las ganas de mostrarse de nuevo al fútbol europeo y la necesidad de sumar tres puntos. No va más en el estadio de Son Moix.