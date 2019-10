Zidane: «El Mallorca no se merece su posición en la tabla»

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no quiso profundizar demasiado en el aplazamiento del Clásico que debía de jugarse el próximo 26 de octubre y aunque reconoció que tiene su «preferencia» sobre la fecha de su disputa, afirmó que se adaptarán a lo que se acuerde entre los dos clubes o decida el Comité de Competición. El preparador francés confirmó que para Mallorca no podrá contar con Luka Modric, Gareth Bale, Lucas Vázquez ni con Toni Kroos, pese a que el alemán completó la última sesión con sus compañeros.

«Modric, Bale y Lucas no van a estar en condiciones y Kroos no va a estar con nosotros. Los demás están mas o menos bien. Siempre nos va a pasar algo, es lo duro para un entrenador, jugando siempre, viajando, no paran nunca y les puede pasar. Tenemos que aceptarlo pero tendremos otros jugadores para intentar hacerlo bien», lamentó.

Sobre el regreso de LaLiga Santander con su visita al Mallorca, lamentó los pocos días de trabajo con sus jugadores. «Han pasado estas dos semanas con muchos jugadores fuera y algunos vuelven tocados pero nos hemos preparado dos días con todos para hacer un buen partido. El Mallorca no se merece su posición en la tabla. Tenemos que hacer un buen partido».

Sobre la fecha del duelo ante el Barcelona indicó que «sé que os interesa este tema, pero al final lo que vamos a hacer es los que nos digan, tanto si tenemos que jugar el 26 como si hay cambio de fecha, lo importante es estar preparados para el partido y que todos estén orgullosos cuando lo juguemos. Hay mucho debate, lógico, pero como entrenador del Real Madrid jugaremos cuando nos toque y nos diga la persona adecuada».

En este sentido, y ante las fechas que se barajan para jugar el partido, reconoció que tiene su «preferencia». «Pero no la voy a contar. Puede ser el 7 o el 18 (de diciembre) y nos adaptamos a eso», se limitó a comentar, recalcando que sea cuando sea el choque contra el Barça «cambia mucho la preparación».

«El Galatasaray es un partido más importante y estaremos preparados para jugar si tenemos que jugar el sábado», sentenció, antes de subrayar que hay «imágenes» que ha visto de las calles de Barcelona que son «difíciles». «No me gusta la violencia, a nadie, pero no quiero entrar», zanjó.