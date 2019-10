David Gallego cree que les ha faltado «ser más contundentes»

El entrenador del RCD Espanyol, David Gallego, ha afirmado tras la derrota (2-0) ante el Real Mallorca en el estadio Son Moix, que a su equipo le ha faltado «ser más contundente» en los metros finales.

«Lo único que nos ha faltado es el gol. El partido lo teníamos controlado, no pasábamos agobios, pero no hemos sido agresivos y solo eso le puedo reprochar a mi equipo», añadió tras el partido de la jornada 8 de la Liga Santander. Gallego ha subrayado que el cansancio por el partido de la Liga Europa en Moscú ante el CSKA no influyó en la derrota.

«No he visto al equipo cansado, ha ido una cuestión técnica no de cansancio», indicó. Con respecto a si su puesto corre peligro, Gallego, ha destacado que tanto él como sus jugadores están «convencidos» de que van a «sacar esto adelante».

«Hay que estar unidos. Veo a los jugadores que corren, se esfuerzan. Es solo cuestión de insistir y ser más agresivos, más contundentes arriba», señaló.

Gallego, no obstante, quiso precisar que él no está satisfecho con el rendimiento de su equipo. «No nos confundamos. Nunca estoy satisfecho tras una derrota, aunque si que hicimos un partido suficientemente correcto para no perder 2-0 ante el Real Mallorca», remarcó el entrenador del Espanyol.