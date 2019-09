Pésima dinámica

El Real Mallorca se aconstumbra a perder. El Alavés derrotó (2-0) al once de Vicente Moreno en un partido igualado. Otro penalti -justo-, y ya es el quinto señalado contra el Mallorca, facilitó el triunfo del conjunto vitoriano. Una vez más, quedó claro que son muchos aún los futbolistas que no ofrecen el rendimiento que debe exigirse a un jugador de Primera División. El equipo continúa en descenso. La dinámica no puede ser peor.

Acertar en los fichajes es fundamental. Y mucho más aún considerando que el Mallorca tiene el límite salarial más bajo de Primera. Maheta Molango ha firmado más de una decena de incorporaciones, pero siete jornadas después del inicio de la Liga es fácil darse cuenta de que Moreno no está satisfecho con los recién llegados. Ayer, solo jugaron de inicio dos jugadores -Febas y Kubo- de los que acaban de llegar. Y jugaron hasta seis jugadores que ya estaban en el equipo en Segunda B. Ah, y una vez efectuados los tres cambios solo quedaba el japonés. Y ninguno de los tres futbolistas que entraron en el terreno de juego ninguno ha llegado este año.

Todo hace pensar que Molango y Recio tenían el trabajo muy adelantado la temporada pasada, pero que confiaban poco o casi nada en las opciones de ascenso del equipo. Es decir, que confeccionaban un equipo para jugar en la categoría de plata. Las estadísticas así lo indican, puesto que son varias las incorporaciones que aún no han debutado, mientras que también son numerosas las que no son titulares. Y no es extraño, puesto que el rendimiento de futbolistas como Lumor, Alex Alegría, Trajkovski o Chavarría no ha sido bueno.

Por cierto, uno de los fichajes estrella, Cucho Hernández, cedido por el Watford, continúa recuperándose de su lesión en las instalaciones del club británico. Sorprendente.l