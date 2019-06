Moreno: «Al árbitro hay que dejarle tranquilo»

Vicente Moreno ha manifestado esta jornada, en la previa del encuentro correspondiente a la vuelta del playoff de ascenso a Primera que disputará el Real Mallorca ante el Albacete, que sus esfuerzos están puestos cien por cien en el partido contra el conjunto manchego negándose a hacer referencia a las declaraciones del director deportivo del club blanco, Mauro Pérez, en las que relataba lo perjudicado que se sienten por culpa de los árbitros. «Cada uno es esclavo de sus palabras», dijo Moreno añadiendo que al colegiado «hay que dejarle tranquilo».

El técnico centró su intervención principalmente en analizar el partido que espera encontrarse este domingo en el Carlos Belmonte, partiendo de la idea de que su equipo sale con la ventaja inicial de los dos goles que anotó en el choque de ida el pasado jueves. «Nos jugamos mucho en este partido y tenemos que estar a la altura para hacerlo bien. Espero a un Albacete que meterá una marcha de agresividad e intensidad importante, van a intentar empujarnos muchos desde el principio, en un campo lleno que también les empujará. Lo que se pueda dar en el terreno de juego dependerá de lo bien que estemos nosotros, de lo que seamos capaces de neutralizar, sobre todo en el inicio y trataremos también de hacerles daño», explicó Moreno.

El técnico indico que la idea de base es «ir a por el partido». «Ahora mismo no afrontamos el encuentro pensando que llevamos una renta mínima, lo hacemos pensando en que hay que ir a ganar y después, en función de cómo transcurra, de lo que haga un equipo u otro, el choque tomará una dirección u otra. Saber lo que va a pasar es complicado, al ir ellos por detrás en la eliminatoria tienen que ir sí o sí a por el partido y nosotros también lo queremos, pero tenemos un resultado favorable y eso psicológicamente te hace que en ocasiones puedas defender el resultado, pero intentaremos que no sea así y la idea queremos que sea la misma que el otro día, aunque tendremos un rival delante que igual nos cambia la suya».

Sobre la polémica surgida desde Albacete respecto a la actuación arbitral, Moreno fue fiel a su idea de no hablar de los colegiados porque es muy difícil su labor. «Yo no hablo de los árbitros, puedo hacer una protesta en un momento del partido pensando en que hay tomada una decisión que no es acertada y me puedo equivocar, pero eso es humano aunque no hay que hacerlo. A partir de ahí el arbitraje es algo muy difícil y estoy convencido de que yo no estaría a la altura si tuviese que arbitrar un encuentro y más un partido de este calibre y así se lo dije a uno de los asistentes del encuentro el jueves. Al árbitro hay que dejarle tranquilo, que haga su trabajo y seguro que habrá aciertos y errores como los tenemos todos». Preguntado por si es una medida para calentar la eliminatoria, Moreno dijo: «No sé si es para esto, a estas alturas no creo que ninguna declaración condicione al árbitro. Necesitamos de la figura del árbitro porque en caso contrario no hay partido». Si la intención de Mauro Pérez es calentar a su afición y de paso el partido, el entrenador del Mallorca fue claro: «Cada uno es esclavo de sus palabras y yo lo soy de las mías, no soy nadie para juzgar a nadie y cada uno sabrá lo que tiene que decir y cómo actuar y lo que le puede beneficiar o perjudicar. Nosotros tenemos suficiente con el partido y en prepararlo bien como para estar pensando en otras cosas. Ni me preocupa ni perderé un segundo en pensar en algo que no sean mis jugadores, que es lo importante», manifestó Vicente Moreno.