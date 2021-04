Rafa Nadal: «Soy ambicioso, pero tengo un tipo de ambición diferente a la de Djokovic»

El tenista Rafa Nadal tiene claro que es «ambicioso» de cara a conseguir más éxitos en su carrera deportiva, aunque cree que tiene «un tipo de ambición diferente» a la que pueda tener el serbio Novak Djokovic en relación a los récords, mientras que tampoco duda sobre que un día llegará alguien que superará lo que han hecho ambos junto al suizo Roger Federer.

«Quiero ganar más Grand Slams, no hay duda de eso, pero Novak, no de una manera negativa, está más obsesionado con esto, más concentrado y estas cosas significan mucho para él, pero ese no es mi enfoque en mi carrera», indicó Nadal en una entrevista publicada este lunes por el diario británico 'Metro'.

El balear considera que tiene «una ambición saludable». «Por supuesto, soy ambicioso, si no, nunca habría podido estar en la posición en la que estoy hoy en día, pero probablemente tengo un tipo de ambición diferente a la de él, por ejemplo», insistió.

«Estoy súper satisfecho con la carrera que estoy teniendo. No hoy, ya lo estaba hace años, pero no estoy dando pasos atrás en la motivación por eso. No me frustro si pierdo un torneo, trato de abordar el asunto de una manera diferente», añadió el número tres del mundo.

En este sentido, reconoce que algunos de sus números, como los 13 títulos de Roland Garros, «son una locura». «Nunca habría soñado con estos números, pero al mismo tiempo, nunca he tenido mucho tiempo para pensar en ellos», apuntó.

Nadal recuerda que cuando el estadounidense Pete Sampras ganó su decimocuarto 'Grand Slam', mucha gente pensó que sería «casi imposible» superar esa barrera durante muchos años. «Pero en un período de tiempo relativamente corto, hay tres jugadores que tienen ya más de 14 y en la misma época», advirtió.

«Eso pone en perspectiva lo que hicimos (Roger Federer, Djokovic y él) en los últimos 15-20 años, es algo difícil de igualar, pero todo el mundo pensaba lo mismo de Pete y lo mejoramos, y ahora probablemente vendrá alguien en el futuro que lo hará mejor que nosotros, incluso si no es algo fácil», remarcó el de Manacor.

Sobre su rivalidad con Federer y Djokovic, el tenista aseguró no escondió que «cuando tienes grandes rivales enfrente ayuda a tener una forma clara de lo que debes hacer para ser cada vez mejor». «Mi enfoque es que siempre quise ser un mejor jugador de tenis porque entiendo el deporte de esta manera y yendo a un entrenamiento todos los días con el objetivo de mejorar algo, con el objetivo de ser mejor», recalcó.

«No porque necesite ser mejor por tener a Roger o Novak delante. Quiero pensar que quiero hacerlo porque así es como entiendo el deporte, aunque, por supuesto, tener este tipo de jugadores frente a ti te ayuda a darte una idea clara de las cosas que necesitas hacer mejor», sentenció el ganador de 20 'Grand Slams'.