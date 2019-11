Nadal da a España su sexta Copa Davis

Otra vez Rafael Nadal. Siempre Rafael Nadal, que ha vuelto a firmar un hito para el tenis español al lograr el punto decisivo de la final de la Copa Davis amarrando la sexta Ensaladera de su historia en la Caja Mágica de Madrid. Tras la victoria de Roberto Bautista en el primer partido ante Felix Auger-Aliassime, el número uno del mundo ha doblegado a Denis Shapovalov por 6-3 y 7-6 (4) en casi dos horas de partido para elevar de nuevo a la Armada.

Rafael Nadal ha lucido sus galones en el encuentro decisivo brillando con el saque y desbordando a su adversario, que no ha encontrado resquicios en el juego del balear a pesar del cansancio acumulado por este último tras multiplicarse en los días precedentes jugando tanto en individuales como en dobles. Ha sido el colofón perfecto a una temporada en la que ha conquistado Roland Garros y el US Open y que terminará en lo más alto de la clasificación mundial por quinta vez en su carrera.

Nadal, que no pierde un partido individual en la Copa Davis desde su debut en 2004 y que había participado de la conquista de cuatro Ensaladeras anteriormente, se ha mostrado inabordable al saque. ‘En mi casa se juega así’ ha parecido advertirle desde el principio a su rival en la Caja Mágica, a la que ha puesto en pie en más de una ocasión con sus puntos y celebraciones y que ha terminado celebrando un nuevo éxito del manacorí y por consiguiente del combinado nacional.

En el primer set el mallorquín ha saltado a la pista decidido a no dar opción a su adversario, que no tenía margen de error tras la derrota de Felix Auger-Aliassime en el primer partido de la serie decisiva ante Roberto Bautista. Además de mostrarse solvente en sus turnos de servicio, el balear, con la experiencia que le confiere su brillante trayectoria, ha aprovechado su tercera opción de ruptura para lograr el break en el sexto juego y colocarse con 4-2 y saque. Ha consolidado el quiebre con un juego en blanco, se ha tomado un respiro en el siguiente y ha cerrado por la vía rápida el primer parcial (6-3) lanzando un serio aviso a su rival.

En el segundo parcial, el balear ha mantenido su línea al saque y ha conseguido comprometer el de Shapovalov en diversas ocasiones destilando profundidad y agresividad y exhibiendo su repertorio y experiencia. Ha tenido que defender su primer punto de break en contra en el sexto juego, pero ha mantenido su dinámica de juego pese a la ofensiva total de Shapovalov, que ha recuperado su mejor versión al saque y ha exhibido su agresividad. El gran nivel exhibido por ambos ha provocado que el set se haya decidido en la muerte súbita.

En el tie break, pese a la ventaja inicial de Shapovalov, Nadal ha demostrado su experiencia en las situaciones límite y ha nivelado las fuerzas. Cada uno ha avanzado en el momento decisivo con su saque hasta que el mallorquín ha logrado un minibreak en el noveno juego. Con un ace para el 6-4 el manacorí se ha procurado sus dos primera bolas de partido. Shapovalov ha salvado la primera al resto con un gran passing y la segunda con su primer saque. El canadiense ha disfrutado de una opción de llevarse el set, pero Nadal le ha replicado con su saque para fabricar un nuevo match-point. La derecha de su rival a la red ha zanjado el duelo dándole de nuevo la gloria al balear y a España.

Primer encuentro

En el primer encuentro Roberto Bautista ha allanado el camino a España hacia su sexta Copa Davis después de deshacerse de Felix Auger-Aliassime por 7-6 y 6-3 en su vuelta a la competición tras la muerte de su padre el pasado viernes.

El de Castellón ha puesto de relieve su consistencia y ha destilado aplomo y nivel para acabar con la resistencia del joven Felix Auger-Aliassime, de 19 años y que estaba inédito en las finales hasta este domingo. Tras llevarse una ajustada primera manga en el tie break, el tenista de Castellón ha parecido poner cuesta abajo el partido al conseguir la ruptura en el segundo juego. No había disfrutado de opciones de ruptura en el primer parcial y se ha fabricado dos en el segundo juego para colocarse con 2-0 y saque. Ha consolidado con dificultades el break.

Su rival no ha sido capaz de devolverle la jugada, porque ha conseguido el quiebre en el quinto juego pero Bautista ha reaccionado a tiempo para conseguir un nuevo break y mantener las distancias (4-2 y servicio). Ha sacado adelante el suyo, ha comprometido el de su rival y ha terminado por abrochar la victoria y dejar la posibilidad de alzar el título en manos de Rafael Nadal, que no ha fallado para elevar a España hacia su sexta Ensaladera y conquistar la quinta de su cuenta particular.