Andy Murray engrasa la maquinaria en Manacor

Andy Murray ya ha activado en Manacor la cuenta atrás hacia su estreno en el Rafa Nadal Open, en el que entrará en acción el martes por la tarde ante un jugador procedente de la previa. El ex número uno mundial toma parte del evento que se celebrará entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre en la Rafa Nadal Academy by Movistar tras regresar a la competición individual en el Masters 1.000 de Cincinnati y será uno de los grandes alicientes de la cita que el pasado curso conquistó Tomic.

Someone is ready for the #RafaNadalOpen by @sothebysrealty 👀 @andy_murray 🔥 pic.twitter.com/nD4p0YNmwq

El Rafa Nadal Open by Sotheby’s International Realty puede presumir de una inscripción de verdadero lujo tras confirmar la presencia del ex número uno del mundo Andy Murray. La organización del torneo contará al frente del cartel con el ganador de tres títulos de Grand Slam, que busca recuperar sus prestaciones tras pasar por el quirófano el pasado mes de enero.

Murray, que en 2016 escogió las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor para preparar la gira estaodunidense, será la gran estrella de la segunda edición de la cita de categoría Challenger que dirige Joan Suasi. El jugador de Dunblane acude a la cita mallorquina tras volver a competir en el Masters 1.000 de Cincinnati en el cuadro individual, ya que hasta el momento había limitado sus aparaciones a los torneos de dobles.

HE IS HERE 🔥 @andy_murray is training at the #RafaNadalAcademy 💥💥 pic.twitter.com/wVPh693LWT