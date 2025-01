El Palma Futsal no quiere confianzas ante el Noia

Antonio Vadillo afronta con respeto el encuentro de este sábado ante el Noia Portus Apostoli, colista de la clasificación con tres puntos. A pesar de la posición del equipo gallego, Vadillo subraya que no se debe subestimar a un rival que ha demostrado méritos para estar más arriba. «No nos tenemos que dejar llevar por la clasificación. Noia ha hecho méritos más que suficientes para estar en posiciones más altas o para tener más puntos. Son varios partidos los que se les han escapado en los últimos instantes», asegura.

Vadillo destaca la dificultad del partido, no solo por las características del rival, sino también por la fortaleza del Noia jugando en su casa: «Es un equipo que a mí personalmente me gusta mucho. Lo hablé con su entrenador en pretemporada. Es un equipo muy dinámico, con muchas similitudes con nosotros en este sentido, y jugamos en una pista que es muy difícil para sacar puntos».

El técnico también analiza la dinámica del conjunto gallego, señalando que los resultados no reflejan el nivel de su juego: «Es verdad que no están teniendo suerte, acierto o regularidad, pero si siguen trabajando así les va a llegar la victoria. Esperemos que no sea contra nosotros».

Para Vadillo, la clave del encuentro estará en la concentración y la capacidad del Palma para competir al máximo nivel: «Somos muy conscientes de que será un partido complicado y tendremos que estar a nuestro máximo nivel, sobre todo a nivel de concentración, y saberlo competir. Más allá de los resultados, casi siempre son dueños del partido, compiten muy bien, juegan muy bien y ponen en dificultad a todos sus rivales».