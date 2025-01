El Illes Balears Palma Futsal no puede con Movistar Inter

No defraudaron el Illes Balears Palma Futsal, campeón de Europa, y Movistar Inter, líder de la Liga, en el encuentro estrella del campeonato nacional. El conjunto mallorquín llegó a ir con dos goles de ventaja pero el conjunto madrileño sacó al final un punto y no estuvo lejos de llevarse la victoria. Al final, empate a cuatro en un choque lleno de alternativas.

Desde el primer momento el Movistar Inter mostró sus credenciales y Chaguinha, que volvía a Son Moix, estuvo a punto de aprovechar un rechace de Luan Muller. No se asustaba el conjunto palmesano que adoptaba muchos riesgos en ataque con Muller como primer atacante. Las pérdidas de balón era uno de los mayores peligros y en una de ellas Piqueras tuvo que hacer falta cuando Cecilio se marchaba hacia la portería local. El propio Piqueras y Bruno Gomes gozaron de las primeras oportunidades pero Jesús Herrero veía cómo su portería seguía virgen. La mayor diferencia en el ataque entre ambos equipos era que el conjunto madrileño no jugaba con pívot, lo que daba a sus acciones ofensivas un mayor dinamismo pero los pupilos de Vadillo se aplicaban en tareas defensivas y no conseguían inquietar a Muller. Ante la ausencia de Fabinho, Piqueras era el encargado de los lanzamientos de falta y en una de ellas conectaba un misil que sorprendió a Herrero.

El gol espabiló al equipo visitante que estuvo a punto de inaugurar su marcador, pero Muller demostraba sus reflejos bajo palos a los disparos de Raúl Gómez y Carlos. Henrique gozaba de unos minutos en la portería palmesana y fue el protagonista de la mejor oportunidad desde el gol con un gran disparo que se estrelló en la madera. Pero del 2-0 se pasó al 1-1 tras una buena combinación culminada por Bebe. Pero apenas le duraron unos segundos la alegría al líder del campeonato porque Rivillos volvía a poner por delante a su equipo aprovechando un error en la salida de balón del rival y batir a Herrero en el duelo entre los dos jugadores de Torrejón de Ardoz.

El gol dejó tocado a Movistar. El campeón de Europa olió sangre y se lanzó a un ataque desaforado. Mateus Maia aumentó la ventaja con una gran volea tras un saque de esquina botado por Marcelo. Sólo dos milagros con Herrero como protagonista evitaron los goles de Bruno Gomes y Peña. Ernesto también se quiso unir a la fiesta pero su disparo en una contra le salió sin la potencia necesaria para sorprender al guardameta más de 100 veces internacional. Cuando parecía que el equipo mallorquín tenía controlado el encuentro llegaba el gol de Raúl Gómez en el último minuto y un doble penalti de Mínguez que se estrelló en la madera estuvo a punto de que el partido se igualara de nuevo.

Comenzaba el segundo período con Movistar buscando la igualada pero fue Piqueras quien batía de nuevo a Herrero de un fuerte disparo tras una jugada individual llena de calidad. Estaba cayendo el líder en un Son Moix abarrotado cuyos espectadores estaban disfrutando de un gran espectáculo. En fútbol sala dos goles de diferencia no son mucho y uno es aún menos cuando Drahovsky aprovechaba un buen pase de Bebe para batir a Henrique. El gol sembró el pánico en las piernas de los jugadores locales que entraron en un período lleno de imprecisiones que aprovechó de nuevo el eslovaco para igualar el choque.

Vadillo tuvo que meter a Fabinho en la pista para intentar restablecer el orden en el equipo. Ernesto estuvo muy cerca de dar de nuevo ventaja a su equipo, pero su disparo salió fuera por muy poco. Por su parte, Muller salvaba con los pies el disparo de Cecilio en otra contra. Se le estaba haciendo largo el encuentro al Palma, que sufrió al final para lograr un punto, aunque Piqueras la tuvo en un mano a mano pero Jesús Herrero salió vencedor.