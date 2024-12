Antonio Vadillo frunció el ceño cuando se le preguntó por la posibilidad de que José Tirado se incorpore a la RFEF: «A mí me da exactamente igual eso. Yo lo que le pido a José son jugadores para tener mejor equipo y que a nivel de clubes estemos bien... No he hablado con él de este tema de si le apetece o no».

«Al final -insistió Vadillo- cada tema tiene la importancia que cada uno le quiera dar. Si José tiene pretensiones de estar en la Federación estará o no estará. No estaría bien que José se fuera a la Federación y yo me quedé aquí, teniendo ofertas para salir... En este sentido vamos de la mano. Lo que me importa es el equipo y el Palma Futsal. ¿Sabes qué pasa? Que a mí la Federación me da exactamente igual. No me gusta nada de lo que hace».

Cabe recordar que Antonio Vadillo rechazó el pasado verano una suculenta oferta, tanto económica como deportiva, del Benfica, uno de los grandes del fútbol sala continental, para seguir vinculado al Palma Futsal, donde se ha consolidado como el mejor entrenador del mundo y ya ha conquistado dos Champions y dos Copas Intercontinentales.