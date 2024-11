El Pama Futsal, con pie y medio en su tercera Final Four

El Illes Balears Palma Futsal ha dado un paso de gigante para disputar la Final Four tras vencer al Lucenec eslovaco por 4 goles a 1. Al conjunto de Antonio Vadillo le bastará sólo con empatar el sábado ante el Bielsko-Biala de Polonia para volver a luchar por el cetro europeo, conquistado en las dos últimas ediciones.

El encuentro de esta noche apenas ha tenido historia ya que el conjunto mallorquín ha sido muy superior al rival y se retiró al descanso a la finalización del primer tiempo con un claro marcador favorable de tres goles a cero.

Desde el primer minuto el Palma no quería sorpresas y tal y como manifestó Antonio Vadillo había que respetar al rival y jugar con la misma seriedad e intensidad que ante el campeón de Kazajistán. Y así fue. Nada más tocar la bocina el Palma fue por la vía rápida y empezó mandando en la pista sin dejar apenas tiempo al rival para que entrara en el partido.

El primer golpe lo dio Gordillo en el minuto 7 de partido cuando anotó el uno a cero. A partir de ahí el rival se desarboló y el quinteto verde siguió jugando con solvencia. La gran estrella de esta Elite Round es Fabinho y dejó de nuevo muestras de su calidad anotando dos goles. El primero de su cuenta particular llegó a los diez minutos y el segundo, un trallazo por toda la escuadra, rozando el descanso. Con tres goles de ventaja se llegó al intermedio. La afición se lo pasaba bien porque el dominio de su equipo era total.

En la segunda parte el Lucenec, con todo perdido, se lanzó a buscar la portería desde el primer minuto para intentar poner en aprietos al Palma. Al poco de arrancar anotó el tres a uno obra de Romero. El tempranero dejó claro que no cabía ningún tipo relajación por parte del Palma Futsal. El conjunto de Vadillo fue poco a poco equilibrando el partido y volviendo a inclinar la pista a su favor. Y ahí apareció otra vez Fabinho para anotar el cuarto del equipo isleño y el tercero de su cuenta particular. A partir de ahí el Palma esperó el final sin más problemas. Virtualmente el conjunto balear está ya clasificado para su tercera Final Four.