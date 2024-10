Primera alegría del Illes Balears Palma Futsal, que se ha impuesto 5-2 al Servigroup Peñíscola en su estreno oficial en casa en la presente temporada. Los goles de Marcelo, Neguinho (2) y Bruno Gomes (2) aseguraron los tres primeros puntos de la temporada.

El Illes Balears Palma Futsal afrontaba su primer partido oficial en casa tras la derrota en la primera jornada ante el Industrias Santa Coloma. El equipo de Antonio Vadillo necesitaba recuperar sensaciones, consciente del exigente calendario que se avecina, con seis partidos cruciales en tres semanas. El rival, el Servigroup Peñíscola, venía de un arranque liguero positivo, y Vadillo ya había advertido que tendrían que estar a su mejor nivel para sacar algo del encuentro. Los visitantes no tardaron en poner a prueba a Carlos Barrón con varios disparos en los primeros compases de juego, pero el portero respondió con firmeza.

Cerca del ecuador de la primera parte, el Illes Balears Palma Futsal empezó a encontrar su ritmo. En el minuto 9, en una acción a balón parado, Marcelo aprovechó un rechace del portero Gus tras un disparo de Fabinho para adelantar a los locales. Poco después, David Peña rozó el segundo gol con un disparo que dio en el palo y se paseó por delante de la portería vacía. Bruno Gomes también se topó con el poste en otra ocasión clara, mientras que Marcelo obligó a Gus a intervenir de nuevo con un disparo a quemarropa.

El equipo palmesano comenzaba a imponer su juego, y en el minuto 13, Neguinho, casi recién llegado de Brasil, marcó un golazo directo a la escuadra tras un saque de banda, demostrando su calidad con un potente disparo que Gus apenas pudo ver pasar. Con el 2-0, el Servigroup Peñíscola trató de reaccionar, pero no logró recortar distancias antes del descanso.

La segunda mitad comenzó de forma ideal para los locales, cuando Bruno Gomes amplió la ventaja con un gol tempranero. Aunque el Peñíscola no parecía generar demasiado peligro, el Illes Balears fallaba en cerrar el partido. El equipo visitante lo aprovechó, y Pani marcó con un zurdazo que puso el 3-1. Sin embargo, Bruno Gomes respondió rápidamente anotando su segundo gol particular y devolviendo la tranquilidad a los suyos. A pesar de ello, el Peñíscola no se rendía. Elías recortó distancias de nuevo tras la quinta falta del Palma, dejando el marcador en 4-2 y con diez minutos aún por jugarse. Con las cinco faltas acumuladas por el Illes Balears y ninguna por el Peñíscola, la presión era máxima. Sin embargo, el equipo visitante apostó por jugar con portero-jugador en los últimos cinco minutos, pero fue Neguinho quien, con un robo en área propia, sentenció el partido al marcar a portería vacía para el definitivo 5-2. El Illes Balears Palma Futsal suma así sus primeros tres puntos de la temporada y se prepara para continuar su maratón de partidos en Son Moix, que seguirá este domingo ante el Viña Albali Valdepeñas.