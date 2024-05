Marga Prohens ofició de anfitriona del homenaje a los campeones ataviada con unos pantalones vaqueros. Cuando en diciembre la presidenta del Govern acudió al Aeropuerto de Son Sant Joan a recibir a los ganadores de la Copa Intercontinental, también llevaba tejanos y fue manteada por los jugadores. Este lunes parecía que se iba a repetir la misma escena, pero los pronósticos fallaron. Lo que no falló fue la música de Jaume Colombás, que puso el ritmo a un acto y que reivindicó el bigote de Jesús Gordillo y recordó el de Abdón Prats. Pero la parcela musical no se redujo a los éxitos ‘pinchados’ por Colombás, sino que también hubo música y letra en directo a cargo de otro Jaume, Anglada, que tuvo el detalle y la calidad musical de escibir una canción homenaje a los protagonistas de la gesta de Ereván.

El Illes Balears Palma Futsal ha hecho suya la canción de José Aguilar compuesta en 1952 y que ha popularizado la afición del Real Madrid. Cómo no te voy a querer se oyó en la capital de Armenia y también ayer cuando el autobús descapotable que trajo a los jugadores al Consolat (uno de los que enseñan la ciudad a los turistas) llegaba a su destino. Jugadores, equipo técnico y directivos iban ataviados con camisetas conmemorativas de la hazaña, pero el presidente del club, Tomeu Quetglas, prefirió mantener la etiqueta y no se quitó la americana, prenda que también llevaba José Tirado, sin duda el hombre más feliz de la tarde, pero con la camiseta de los campeones debajo de ella. El director deportivo del club demostró que aún sigue teniendo buen toque de balón.

De todos es sabido que Carlos Barrón es el showman del equipo e incluso ayer dio un paso más y se atrevió a hacer coros con el público como si fuera Freddie Mercury en Wembley. Luego llegó el momento de los bailes. Muchos de los jugadores demostraron sus dotes al ritmo de la canción fetiche del equipo, Nochentera, de Vicco. Después sonó el YMCA de Village People y, para acabar, el Freedom for Desire de Gala, cuyo estribillo reza: People want more and more. Mensaje claro para todos. Esto no ha acabado aquí y la gente quiere más.