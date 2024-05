El Consolat de los campeones

La plantilla del Palma Futsal ha sido recibida esta jornada por la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens en la sede del Consolat de Mar. Los jugadores, con cara de cansados después de encadenar prácticamente 24 horas sin dormir, recibieron el caluroso homenaje de las principales autoridades de la Isla tras conseguir el segundo trofeo de la Champions League de su historia ante el FC Barcelona.

El plantel llegó en autobús descapotable hasta la sede de Govern y fue la propia Marga Prohens quien recibió uno a uno a los componentes de la plantilla que dirige Antonio Vadillo, como ya hizo hace un mes cuando recibió a los futbolistas del Mallorca.

Las primeras imágenes con la Copa fueron con la presidenta Prohens junto a Jaime Martínez, alcalde de Palma y el presidente del Consell, Llorenç Galmés. También acompañó a los campeones el presidente de la FFIB, Pep Sansó junto al presidente del Palma, Tomeu Quetglas y al director general del club, José Tirado.

Los futbolistas y miembros de la primera plantilla fueron poco a poco subiendo a la tarima entre los aplausos de las autoridades y de los seguidores. Los que más disfrutaron fueron los más pequeños, todos vestidos de verde que hicieron el pasillo a los campeones de Europa cuando se dirigían a la tarima preparada para posar y llevar a cabo los parlamentos.

Prohens, Vadillo y Barrón con la Copa fueron los últimos en subir al escenario despertando la euforia de los ahí presentes y de los propios miembros de la plantilla que, pese al cansancio, demostraron tener muchas pilas todavía para festejar el éxito logrado en Armenia. Lo más llamativo fue ver por primera vez juntas las dos Copas de la Champions conseguidas por el club, tanto la del curso pasado como la actual.

Antes de iniciar los discursos fue Jaume Anglada quien abrió el fuego ayudado por su voz y su guitarra para que posteriormente las principales autoridades entregaran un obsequio conmemorativo a la plantilla.

Marga Prohens, en su discurso institucional, indicó que «hoy no me habéis manteado, me conformo», dijo en tono de broma recordando esa imagen en el aeropuerto de Palma tras ganar el título de campeón del mundo. «Se nos acaban los calificativos. Celebramos otro éxito en esta tierra de campeones y cuando hablamos del Palma Futsal no sabemos qué calificativo les puede definir, indicó la presidenta.

«Como diría Tirado, esto es el Palma, esto es lo que consigue este equipos, es más que un club, con valores que nos unen a todos y para todos es tan importante que esté el alcalde de Manacor aquí para no olvidarnos de dónde vienen. Vienen de ese sueño de Miquel Jaume desde Manacor, pasando por Inca y finalmente llegando a Palma. Un equipo muy humilde, pero con la mejor afición del Europa y del mundo. Ha hablado de tú a tú al Benfica, con prórroga y penaltis y con el corazón que nos salía por la boca. Todos sufrimos, pero Barrón se tiró al equipo a la espalda y a la afición detrás. Y lo bonito del Palma es esta alegría y esta espontaniedad. Estos bicampeones han situado a la isla como capital mundial del fútbol sala. Y se lo pasan bomba con lo que hacen y una vez más lo levantaron porque solo puede el que cree que puede y por esto están aquí una vez más y por esto sois el equipo de estas Islas», dijo Marga Prohens en su discurso.

«Hemos de decir muchas veces que somos bicampeones de Europa. El tiempo hará justicia verdadera a esta plantilla. Pero todavía este equipo no lo ha escrito todo. Estoy seguro que esto, José Tirado, compensa mucho sufrimiento y esos primeros partidos con las gradas casi vacías. Y habéis llegado aquí sin cambiar vuestra esencia. Sois el equipo de los sueños, de la ilusión, de la resistencia del sacrificio y que se levanta después de cada derrota y seguro que vendrá más veces aquí con más campeonatos. Sois el equipo de toda una generación de niños y niñas y que dicen con orgullo que ellos también juegan al fútbol sala. Hay mucho ejemplo que dar aquí entre este equipo. Enhorabuena y gracias por representar al Palma. No cambiéis nunca, siempre seréis el equipo de esta tierra», declaró Marga Prohens, que también entregó un obsequio al Palma Futsal recogiéndolo José Tirado.

José le entregó una camiseta conmemorativo con los nombres de los jugadores. Fue tirado quien también habló para los presentes en este acto institucional. «Después de hace mucho tiempo me estoy emocionante un poco, algo que no es habitual en mí cuando me pongo a hablar. Cuando era niño soñaba con esto, venir aquí un día con toda mi gente y con todo el Palma Futsal. Tenemos dos trofeos que toda Europa y medio mundo les gustaría tener, pero el trofeo más grande está aquí delante» en referencia a la afición que se dio cita en el Consolat. «Estando a cinco mil kilómetros nunca hemos sentido tanto empuje y tanto cariño. Nos habéis hecho sentir que valía la pena y teníamos que pelear. Soy muy pasional, pero de verdad, hemos demostrado que una Isla pequeñita, pero con mucho amor y mucha pasión y con una serie de locos, soñamos y creemos y cuando sueñas y trabajas y esta gente hace cosas maravillosas, sucede esto, que los sueños se cumplen. Tal vez nadie nada un duro por el Palma, yo tenía mis dudas, pero cuando se pusieron la camiseta salió esa magia ese carácter y aquí están las dos copas de Europa y el año que viene otra vez jugaremos la Champions». «Somos más que un club de fútbol sala y cuando todos vamos de la mano podemos igualar presupuestos multimillonarios y eso es inexplicable. Gracias, vamos a seguir soñando, vamos a volver y si no o tardamos mucho seguiremos peleando y soñando con volver», declaró Tirado, director general del Palma Futsal.

Antonio Vadillo también se dirigió a los presentes agradeciendo a las autoridades el homenaje que recibieron. «Pido un fuerte aplauso a estos jugadores que son inmensos. Nos han hecho soñar, ser eternos en el fútbol sala. Conseguir una Champions era algo histórico, hacerlo por segunda vez más histórico todavía. Han demostrado que con trabajo, ilusión y talento, que tienen mucho, han demostrado que pueden superar todas las adversidades. Ahora les pedimos un último esfuerzo, nos queda el playoff. Era muy difícil tener tres títulos en un año y ahora vamos a por la Liga y vamos a darlo todo en la pista», indicó el entrenador del Palma.