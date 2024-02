No hay nervios, pero sí intranquilidad. El Mallorca Palma Futsal tiene la casi obligación de vencer esta noche al Jimbee Cartagena para no agravar su crisis de resultados tras haber sido eliminado de la Copa del Rey el pasado martes por el Real Betis y haber caído en sus dos últimos choque ligueros, también contra el conjunto verdiblanco y frente al Inter Movistar. El conjunto de Vadillo es quinto, con 31 puntos, dos menos que su rival de hoy que, ocupa la cuarta plaza. A día de hoy no corre peligro la clasificación del campeón de Europa, pero tampoco se puede fiar mucho porque el noveno clasificado es el Industrias Santa Coloma, a sólo cuatro puntos del equipo palmesano.

El enfrentamiento será un desafío exigente para el equipo dirigido por Antonio Vadillo, ya que el Jimbee Cartagena ha mostrado un rendimiento destacado esta temporada, venciendo a los mallorquines por 4-2 tanto en la liga como en la semifinal de la Supercopa de España, donde finalmente se consagraron campeones tras derrotar al Barcelona en la final por 2-1. Además, el miércoles lograron avanzar a la Final Four de la Copa del Rey en la tanda de penaltis contra el Manzanares FS, por lo que llegarán con la moral muy alta. A pesar de las dificultades, el Palma Futsal debe aprovechar el regreso al Palau Municipal d’Esports Son Moix para encontrar la determinación necesaria y poner fin a la mala racha, recobrando así la confianza perdida. Aunque queda un largo camino por recorrer, el equipo mallorquín no puede permitirse prolongar la dinámica negativa. Es crucial volver a engancharse a la liga rápidamente para asegurar la clasificación a los Play Off y terminar la temporada regular en una posición óptima. Esto, además, les permitirá abordar en plena forma y con la convicción renovada los ilusionantes desafíos que están por venir, como la Copa de España en el mes de marzo y la Final Four de la UEFA Futsal Champions League la primera semana de mayo. Ante la difícil situación, Vadillo destacó la necesidad de recuperar el nivel competitivo del equipo, expresando: «Nos toca reponernos, pero antes tenemos que volver a un nivel competitivo alto. No estamos siendo competitivos». El jerezano señaló que, aunque el equipo estaba compitiendo a un gran nivel antes del parón, no está rindiendo bien en los últimos partidos: «Si bajas el nivel competitivo es muy difícil ganar en la élite». En este sentido, asume la responsabilidad: «Tengo que analizar la situación y dar con la tecla para que el equipo sea competitivo».

A pesar de las derrotas sufridas y la eliminación en la Copa del Rey, Vadillo enfatizó la importancia de dejar atrás estos resultados negativos: «No nos queda otra que levantarnos». Vadillo destacó la posibilidad de escalar en la tabla si logran la victoria: «Nos llevan dos puntos en la clasificación, si ganamos podemos adelantarles. Es un rival directo por los puestos altos de la clasificación». Sin embargo, advirtió que será un reto complicado: «Va a ser muy difícil. Nos obligarán a hacer un gran partido». Por su parte, el ala Mario Rivillos analizó el momento actual del equipo. «Venimos de una situación que no nos gusta, de perder tres partidos consecutivos. Hace nada quedamos fuera de una Final Four y somos conscientes del paso adelante que tenemos que dar todos». El jugador destacó la importancia de aprovechar el próximo partido desde el primer minuto: «Hoy tenemos que salir a morder desde el primer momento». El Jimbee Cartagena está cuajando una gran temporada y Rivillos es consciente de ello: «Es un equipo que está haciendo una temporada bastante buena, vienen de ganar la Supercopa, así que va a ser un encuentro complicado y debemos estar a un gran nivel».