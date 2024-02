El Mallorca Palma Futsal recupera su iniciativa frenada por la pandemia

El Mallorca Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc volverá a recorrer los municipios de la Isla para dar a conocer de primera mano a los jugadores del equipo campeón de Europa y del mundo y transmitir los valores que la entidad lleva divulgando desde su fundación, hace 25 años. Esta iniciativa, presentada este jueves de forma oficial en el salón lounge del Palau d’Esports de Son Moix, contó con la presencia los cuatro alcaldes de los municipios donde se llevarán a a cabo los primeros actos: Miquel Nadal (Sóller), Joan Antoni Amengual (Calvià), Miquel Oliver (Manacor) y Martí March (Pollença).

También estuvieron presentes Pere Cerdà, gerente y propietario de la empresa Blanc i Blanc, patrocinadora de estos eventos, y la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, madrina de esta iniciativa, que ya se inició en antes de la pandemia, pero que tuvo que ser suspendida por la misma, tal y como apuntó el director general del club, José Tirado. El pistoletazo de salida se dará a finales de este mes, el 27 de febrero, en Sóller. Posteriormente, el evento se trasladará a Calvià el 12 de marzo, continuando en Manacor el 10 de abril y culminando en Pollença en mayo.

El club destaca como uno de los clubes deportivos más comprometidos con la sociedad, implementando continuamente iniciativas sociales dirigidas a públicos diversos, como así lo subrayaron los asistentes a la presentación. En esta ocasión, serán los niños de cada municipio visitado por el Mallorca Palma Futsal On Tour by Blanc i Blanc quienes tendrán la oportunidad de llenar las gradas de su pabellón local, para participar en un evento que tiene como objetivo fomentar el interés por el deporte y dar a conocer el club entre los más jóvenes. El espectáculo será protagonizado por los jugadores y el cuerpo técnico del Mallorca Palma Futsal, quienes no solo exhibirán sus habilidades en el fútbol sala, sino que también se atreverán a cambiar el balón por el micrófono o a demostrar sus mejores pasos de baile, entre otras actividades. Por su parte, los niños no solo serán espectadores, sino parte activa de este show, garantizando una jornada de diversión única para unos y otros.