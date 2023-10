Mario Rivillos: «Si no tuviera hambre de ganar estaría en casa»

Mario Rivillos (Torrejón de Ardoz, Madrid 1989) llegó al Palma Futsal en la temporada pasada y fue, junto al portero Luan Muller, el nombre propio de la final de Champions League de la temporada pasada al lograr el gol en el tiempo reglamentario que propició llegar al tiempo extra y en la tanda de penaltis convirtió el lanzamiento decisivo. El ala madrileño, que ya conquistó este título con el Movistar (2017) y Barça (2020), es el jugador más laureado de la plantilla, aunque su excelso curriculo no le ha hecho perder ni un ápice su ambición. «Si no siguiera teniendo hambre de ganar y conseguir títulos estaría en casa. Aún soy joven y aunque muchos pensaban que después de haber estado en equipos como Movistar e Inter ya lo había hecho todo y venir a Palma era un paso atrás, lo cierto que para mí fue una motivación extra por lo cerca que estaban de ganar varios títulos. Lo que nadie pensaba es que el primero fuera a ser el de la Champions», comenta en el salón del Hotel THB El Cid de Can Pastilla, cuartel general de los cuatro equipos que disputan en Palma la Main Round que se inicia hoy.

De las tres Champions ganadas, Rivillos tiene claro cuál es la más especial. «La de Palma, sin duda. Por cómo la ganamos, cuándo la ganamos y dónde la ganamos. Fue la combinación perfecta».



El ‘10’ del Illes Balears Palma Futsal explica lo complicado que estaba siendo el inicio de temporada para el equipo. «Se han marchado jugadores y han venido otros nuevos por lo que la conjunción está siendo complicada máxime cuando entre lesiones, viajes y parones de las selecciones no hemos tenido muchas sesiones de entrenamiento juntos y eso nos ha hecho perder algún partido. Pero estoy seguro de que el equipo irá a más y afrontará con todas las garantía esta temporada tan ilusionante». Además de la Champions League, un título que le haría especial ilusión conquistar a Rivillos sería la Intercontinental. «Es el único trofeo que me falta y cuando gané las otros dos Champions no se disputó este torneo».

Hasta el momento, Rivillos lleva marcados dos goles, ante Manzanares y Xota en la última jornada de Liga. «Bueno, no quiero que sirva como excusa, pero lo que antes comentaba de parones y falta de entrenamientos ha hecho que no haya podido alcanzar mi mejor nivel, pero si no son con goles, lo que es indudable es el esfuerzo y las ganas con las que afronto cada partido e intento aportar lo máximo en defensa y con asistencias si no logro marcar». El futbolista madrileño se encuentra muy a gusto en Palma con la filosofía del club. «Desde fuera se percibe que el club es muy familiar. Para empezar es de una isla y eso ya le da un carácter de unión. Tiene muy marcada su filosofía social de tener contacto con los jóvenes y cuenta con una afición que nunca falla». Rivillos se muestra esperanzado ante las seis competiciones disputará el equipo este año. «Vamos a ir a por todas». El apunte Carlos Barrón, baja El Illes Balears Palma Futsal tiene una sola baja en su equipo, la de su capitán y portero Carlos Barrón, que fue sancionado con tres partidos en la Final Four de la temporada pasada. Como segundo portero ha entrado en la convocatoria el guardameta Nahuel Cantero, ‘Bubú’, que se estrena en competición internacional.