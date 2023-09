Jaume Bauzá, el debut soñado en la mejor liga del mundo

La victoria del Palma Futsal sobre el Fútbol Club Barcelona en Son Moix tuvo muchos factores que la hicieron especial, pero, sobre todo, fue una jornada mágica para el portero Jaume Bauzá, que tuvo un debut soñado en la mejor liga del mundo. Y es que el guardameta del filial, a sus 20 años, tuvo sus primeros minutos con el primer equipo en Primera División y acabó celebrando una remontada épica en un pabellón a rebosar ante uno de los equipos más potentes del planeta fútbol sala.

«La verdad es que esto es algo que no me esperaba. Cuando me dijeron que podía calentar, no sabía ni por donde empezar. Esto es un sueño hecho realidad», reconocía el portero Jaume Bauzá después del triunfo del equipo de Antonio Vadillo. No era para menos. Se acababa de estrenar en Primera, lo había hecho defendiendo la portería del campeón de Europa en un partido ante todo un Barcelona y en un ambiente espectacular con su gente en la grada. Además, la guinda de los tres puntos y un rendimiento más que notable con varias intervenciones de mérito le dieron más brillo a un día que no olvidará.

Visca Sant Joan‼️

Visca en Jaume Bauzà‼️

I visca sa mare que el va parir‼️#MallorcaPalmaFutsal #PrimeraDivisiónFS#FutsalRFEF pic.twitter.com/DDSFyfJL0P — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) September 27, 2023

Nada hacía presagiar que el debut en Primera de Jaume Bauzá se produjera este martes en el Palma Futsal-Barcelona. Con Luan Muller fuera de la convocatoria y Carlos Barrón como titular indiscutible tras su buen inicio de temporada, el meta de Sant Joan disfrutaba de la experiencia de estar en la dinámica del primer equipo. La lesión del portero cordobés precipitó los acontecimientos y le llevó a ponerse bajo balos en una segunda mitad que tampoco invitaba al optimismo. El Barça llegó a colocarse 1-4, pero el canterano demostró nivel para sostener a los suyos en varias acciones y acabó celebrando una victoria que instaló la locura en las gradas y el parquet de un Palau d'Esports que contó con cerca de 4.000 espectadores.

El propio entrenador del Palma futsal, Antonio Vadillo, reveló la conversación que habían mantenido en la sesión matinal antes del encuentro. El técnico jerezano le comentó que podría disponer de sus primeros minutos en un partido en el que el Palma Futsal disfrutara de un marcador holgado, pero ya le advirtió que en el caso de los porteros los estrenos solían producirse por situaciones inesperadas como una lesión o una expulsión. Horas más tarde aquella advertencia cobró visos de realidad y los problemas físicos de Barrón le abrieron las puertas a su gran oportunidad.

Jaume Bauzá, que es el tercer jugador formado en el Palma Futsal que debuta con el equipo de Ciutat en Primera después de Nil Tent y Marc Andreu, cumplió con nota en un envite de la dificultad que presentaba el de la cuarta jornada para el Palma Futsal, cuyos integrantes también se volcaron con el portero mallorquín para que se sintiera cómodo. «Tengo unos compañeros que me respaldan mucho y estoy muy agradecido», explicaba el meta, que sintió el respaldo especialmente de Mario Rivillos y Chaguinha.