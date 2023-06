Reacción o cierre para el Mallorca Palma Futsal

El Mallorca Palma Futsal se juega seguir con vida esta temporada. Los de Antonio Vadillo están obligados a ganar este miércoles (21:00 horas) en el Olivo Arena al Jaén Paraíso Interior para tener opciones de alcanzar la final por el título liguero y seguir soñando con el doblete. La derrota en el primer partido de la semifinal pone cuesta arriba el pase para los insulares que necesitan remontar frente a un equipo competitivo y en un pabellón en el que se espera un ambiente infernal dada la oportunidad histórica que tiene el conjunto andaluz de meterse en la final. Las cuentas son tan claras como complicadas: ganar y ganar, no queda otra.

El Mallorca Palma Futsal ha perdido el factor pista que tenía a su favor con la derrota en Son Moix el pasado sábado y ahora está obligado a ganar dos partidos para no quedar eliminados y el de este miércoles es decisivo para mantener cualquier opción. De nada sirven los precedentes porque es un partido completamente distinto al empate conseguido en la fase regular en la visita al Olivo Arena. De todas formas, el conjunto palmesano también podría forzar el tercer encuentro si, por ejemplo, los 40 minutos reglamentarios terminan con empate y se impone en la prórrroga o en los penaltis.



El equipo viajó ayer a Jaén concienciado con la situación y asumiendo las exigencias del partido más complicado del curso en la competición liguera porque no hay margen de error, juegan en una pista muy complicada, contra un rival en plena forma, que ya consiguió sorprender en Son Moix donde nadie había ganado en toda la temporada y con una afición que se va a volcar con los suyos en su particular objetivo de alcanzar la final. El pabellón será una olla a presión de la que solo se puede salir con vida si el equipo juega a su máximo nivel, sin errores de concentración como los que le condenaron el pasado sábado y con los jugadores al máximo rendimiento.

Es la clave que asumen en el vestuario para ganar, alejarse del ruido y jugar como ha demostrado el equipo en gran parte del curso y en momento difíciles. Una de las claves del partido pasa por el acierto ante la portería rival. En la ida la falta de puntería condenó a los de Vadillo, además de las faltas de concentración puntuales que costaron goles. Son los aspectos a corregir para salir con una victoria y darse otra oportunidad en casa el fin de semana. En lo deportivo, el técnico mantiene las dos bajas de las últimas semanas con las ausencias de Moslem y Gordillo. Ambos arrastran problemas musculares y van a tener complicado poder seguir compitiendo este curso si hubiera más partidos.