El técnico del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo, ha asegurado que está «pasando el duelo» tras conocerse que se perderá cuatro partidos por la sanción que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le ha impuesto por las declaraciones que realizó tras la derrota de su equipo en los cuartos de final de la Copa de España. El preparador andaluz, que ha comparecido ante los medios para analizar la visita de su equipo a Valdepeñas, ha optado por esquivar la polémica y asumir un castigo que considera «desproporcionado».

«Es acojonante, han pitado cuando faltaba un penalti por lanzar; los árbitros tenían ganas de acabar» o «hemos encajado el gol en inferioridad, con una segunda amarilla que no existe» fueron algunas de las frases de Antonio Vadillo tras el partido ante el Jaén en Granada. «Les hemos querido enseñar las imágenes a los árbitros, pero no han querido. Pero no podemos hacer nada... Y lo hemos hablado con los árbitros, pero han picado en el anzuelo y Tayebi debería haber sido más listo», manifestó Vadillo tras una eliminación en la tanda de penaltis de la Copa de España que ahora ha supuesto una factura muy alta para su intereses.

Vadillo se perderá las tres próximas jornadas de liga y el estreno de su equipo en la Final a Cuatro de la Copa del Rey del ante el Barcelona que se disputará el próximo 1 de abril en la localidad malagueña de Antequera. El técnico no podía oculta su malestar por la situación, pero no ha querido profundizar en exceso en el tema para evitar más problemas. «La sanción es desproporcionada, aunque toca acatarla y no quiero decir nada al respecto porque tengo miedo a hablar», ha manifestado.

El Palma Futsal afronta dos salidas consecutivas en apenas cuatro días y su entrenador tiene claro que son «claves para seguir arriba en la clasificación y serán muy importantes y muy difíciles». La primera escala será en Valdepeñas, donde aguarda un rival que llega «en una mala dinámica». Pese al momento de dificultad de su adversario Vadillo tiene claro que el sábado visitan «una pista muy compleja en la que es muy difícil sumar puntos».